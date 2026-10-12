男罵藥師「你發神經了」挨罰3萬 道歉無效…院方說話了

高雄阮綜合醫院。聯合報系資料照 78歲虞姓男子今年6月到高雄阮綜合醫院領藥，卻因藥費問題與藥師爆發口角，脫口一句「你發神經了」，事後遭衛生局認定妨礙醫療業務，開罰3萬元，虞男不服提起訴願，質疑裁罰不符比例原則，但衛生局仍維持原處分，最後認賠繳清罰款。院方回應，為維護民眾就醫品質，醫院對醫療暴力，有通報衛生主管機關的義務，並應尊重衛生主管機關裁決。

事發在今年6月23日，虞男到阮綜合醫院門診藥局領取自費藥品，因藥品數量誤差，與藥師發生爭執，院方查明後，發現結帳算錯了，導致藥品短少，要求虞男補差額，當場質疑他意圖少繳藥費，虞男不滿遭誤解，雙方爆發口角，他一時情緒激動說出「你發神經了」。儘管虞男事後致歉，藥事人員仍堅持通報，最後遭衛生局開罰3萬元，讓他難以接受。

「一家三代都在這裡看病，沒想到一句話竟被罰3萬元。」虞男喊冤，自己沒有動手、恐嚇，也未堵住櫃檯或阻止藥師工作，院方計費出現爭議在先，自己雖然言語失當，並沒有惡意妨礙醫療的本意，質疑衛生局裁處過重，提出訴願要求撤銷原處分。

虞男主張，醫療法第24條第2項規範的並非所有不當言詞，而是須以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，實際妨礙醫療業務執行，當時只是短暫口角，沒有叫囂、反覆辱罵，不能將言語衝突直接等同妨礙醫療。

他也質疑，裁處書將他所說的「你發神經了」記載為「神經病」，兩者語意及侮辱程度並不完全相同，是否構成公然侮辱也不能僅因爭執發生在醫院就要罰，且自己已表達歉意，仍收3萬元罰單，完全不符比例原則。

對此，衛生局指出，虞男領藥後，認為藥品有誤返回理論，經批價櫃檯確認藥品無誤後，由保全陪同向藥師致歉，卻在溝通過程中，再度與正在執行業務的藥師發生口角，藥師須暫停原有作業，處理言語爭執，已對藥事作業及醫院現場秩序造成干擾，認定他以公然侮辱方式妨礙醫療業務執行。

衛生局強調，依醫療法第24條第2項及第106條第1項規定，裁處法定最低額3萬元罰鍰，並無法律適用錯誤，9月29日回函維持原處分。