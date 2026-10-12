聽新聞
0:00 / 0:00
發1美金紅包、蘿蔔糕賄選 張昭隆遭羈押禁見 高院裁定撤銷發回重審
無黨籍新北市議員候選人張昭隆涉利用社區發展協會5度舉辦老人共餐活動的機會，發放裝有美金1元的紅包袋、蘿蔔糕賄選，檢方搜索約談後聲押禁見獲准。張不服提抗告，台灣高等法院裁定撤銷發回新北地方法院更裁。
張昭隆現為華慈晨曦庇護工場執行長，曾任民眾黨新北市黨部副發言人，2022年曾代表民眾黨參選新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）市議員，今年改以無黨籍身分參選第二選區（林口、泰山、五股）市議員。
檢方獲報，張昭隆為尋求選民支持，涉嫌在今年7、8月間，利用5次社區發展協會舉辦老人共餐活動的機會，致贈在場長者每人一個裝有美金1元的紅包和一盒蘿蔔糕藉此賄選，檢調搜索約談，複訊後聲請羈押禁見獲准，並在8天後起訴。
張昭隆不服羈押裁定，提出抗告主張一審訊問前，辯護人僅有10分鐘律見時間，且僅於開庭時因法院提示，才能短暫翻閱警詢筆錄，侵害辯護權及被告獲悉卷證資訊。張也認為自己已經如實供述，檢察官於偵查階段已詢問相關證人，也查無其他共犯，認為無繼續羈押的原因及必要。
高院指出，一審裁定理由及法院押票，對於張昭隆何以有羈押事由，僅大略載敘「被告今日所述與偵查中所述有前後不一之情形，並與卷內證人證述彼此齟齬」等語，未具體敘及依據及理由，是否已審酌羈押原因的規定，有所疑慮，張是否有羈押原因也欠明瞭，認為裁定理由欠備，裁定撤銷發回新北地院更裁。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。