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發1美金紅包、蘿蔔糕賄選 張昭隆遭羈押禁見 高院裁定撤銷發回重審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

無黨籍新北市議員候選人張昭隆涉利用社區發展協會5度舉辦老人共餐活動的機會，發放裝有美金1元的紅包袋、蘿蔔糕賄選，檢方搜索約談後聲押禁見獲准。張不服提抗告，台灣高等法院裁定撤銷發回新北地方法院更裁。

張昭隆現為華慈晨曦庇護工場執行長，曾任民眾黨新北市黨部副發言人，2022年曾代表民眾黨參選新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）市議員，今年改以無黨籍身分參選第二選區（林口、泰山、五股）市議員。

檢方獲報，張昭隆為尋求選民支持，涉嫌在今年7、8月間，利用5次社區發展協會舉辦老人共餐活動的機會，致贈在場長者每人一個裝有美金1元的紅包和一盒蘿蔔糕藉此賄選，檢調搜索約談，複訊後聲請羈押禁見獲准，並在8天後起訴。

張昭隆不服羈押裁定，提出抗告主張一審訊問前，辯護人僅有10分鐘律見時間，且僅於開庭時因法院提示，才能短暫翻閱警詢筆錄，侵害辯護權及被告獲悉卷證資訊。張也認為自己已經如實供述，檢察官於偵查階段已詢問相關證人，也查無其他共犯，認為無繼續羈押的原因及必要。

高院指出，一審裁定理由及法院押票，對於張昭隆何以有羈押事由，僅大略載敘「被告今日所述與偵查中所述有前後不一之情形，並與卷內證人證述彼此齟齬」等語，未具體敘及依據及理由，是否已審酌羈押原因的規定，有所疑慮，張是否有羈押原因也欠明瞭，認為裁定理由欠備，裁定撤銷發回新北地院更裁。

無黨籍新北市議員候選人張昭隆涉於老人共餐活動發放裝有1美元的紅包、蘿蔔糕賄選。圖／翻攝自臉書
無黨籍新北市議員候選人張昭隆涉於老人共餐活動發放裝有1美元的紅包、蘿蔔糕賄選。圖／翻攝自臉書

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