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女警「賓利姐」遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市警局中山分局前女警邱薏瑄因高調炫富被稱為「賓利姐」，她涉以警用系統查民眾個資、偽造不實報案資料，供詐團成員男友郭之凡、詐團成員郭宣良「黑吃黑」索賄，一審依貪汙等罪判刑12年，褫奪公權7年。案經上訴，台灣高等法院今開庭，邱女坦承因「情感交流」替郭查個資，但她否認索賄請求法院從輕量刑。

一審判決指出，邱女2023年2、3月間以警政署M-Police偷查多筆民眾個資，部分個資交給陳姓男子。她為協助郭宣良侵吞一筆1000萬元詐欺不法所得，由男友郭之凡牽線，製作不實警方搜索扣押筆錄，供郭宣良向上游佯稱款項遭警查扣，詐團行話稱為遭警方「擊落」，俗稱「擊落三聯單」。

郭宣良允諾給付30萬報酬，但邱女獅子大開口要求事成後七三分帳，郭宣良認為只能拿回300萬索價過高而破局。

2023年7月6日，郭之凡所屬詐團綽號「山河」的上線也打算黑吃黑一筆300萬元詐款，郭、邱女二人再度虛構搜索扣押筆錄與扣押物品目錄表，加蓋單位戳章，由「山河」轉交更上游詐團高層後侵吞該筆詐款。

一審認為邱女身為警務人員，僅承認偷查個資、使公務員登載不實等輕罪，矢口否認違背職務要求賄賂，踐踏警察人員專業操守，嚴重毀壞公務人員清廉形象，依貪汙等罪重判邱女11年徒刑，褫奪公權七年，另個資法部分判1年得易科罰金之刑。

郭之凡一審也被依行賄及使公務員登載不實等罪判刑2年4月，郭宣良行賄判刑1年6月，均褫奪公權一年。

案經上訴，高院今行言詞辯論，邱薏瑄否認索取賄賂，但坦承自己因「情感交流」才協助郭之凡查詢個資，請求法院從輕量刑。高院言詞辯論終結，定12月15日宣判。

邱薏瑄警專畢業後分發至台北市警局，因高調開賓利車上班被封警界「賓利姐」，從警期間爭議不斷，曾搭高鐵一次買下3個連號座位，光腳在座位上自拍。

邱薏瑄又懷疑男友與前女友藕斷絲連，偷查男友車籍資料，另開警車送男友回家、翹班跑夜店，涉詐領油資及加班費，先前已被依詐欺罪各判刑5月及3月定讞。

前女警「賓利姐」邱薏瑄今出庭。記者林孟潔／攝影
前女警「賓利姐」邱薏瑄今出庭。記者林孟潔／攝影

前女警「賓利姐」邱薏瑄。圖／翻攝臉書
前女警「賓利姐」邱薏瑄。圖／翻攝臉書

女警 個資 男友 情感 詐團

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