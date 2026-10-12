綠營送營養三明治、手搖飲超過30元 涉賄辦不辦？最高檢說話了

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，呼籲法務部標準要一致；法務部表示，不針對個案評論；最高檢察署查察妨害選舉督導小組表示，尊重承辦地方檢察署的權責與專業判斷。

查察妨害選舉督導小組說，檢察機關嚴守司法中立，各類疑似妨害選舉案件均會依法分案處理，具體個案之偵辦方法、進度與事實認定，尊重承辦地方檢察署之權責與專業判斷。

國民黨指出，民進黨花蓮縣某市民代表參選人社群媒體上影片，疑似在類似客廳會的競選活動上，準備大批「營養三明治」與「手搖杯飲料」提供與會者享用，還有與會者直接拿起飲料及點心。

賴苡任表示，這些餐食按照市價合理懷疑都超過30元門檻，現場有參選人也喊「凍蒜」，明顯是選舉造勢場合。

賴質疑，法務部長鄭銘謙說30元只是查賄的門檻，非達到就一定是賄選，引發輿論譁然，大家都在問什麼才是賄選的標準？大家過去希望法務部毋枉毋縱，但現在法務部是徹底放縱，到底何種標準才構成賄選？難道是有沒有民進黨黨證？

何元楷則表示，手搖飲再加上超營養三明治，一般認定一定超過30元，請問法務部辦不辦？今年選舉賄選的界定標準特別奇特，似乎是辦藍不辦綠，只有綠營可以，其他陣營都不行。藍營候選人辦個活動，請吃簡單的豆花都被抓，被認定成賄選，搞得現在風聲鶴唳。

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷今舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，對藍營造成寒蟬效應，但對綠營卻是徹底放縱。圖／國民黨提供