快訊

遭驅逐34年重返天安門！紐時記者：北京疑神疑鬼 連一支紅筆都不放過

等不到王惠美 魏平政競總主委拍板：鄭麗文主帥親征

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營送營養三明治、手搖飲超過30元 涉賄辦不辦？最高檢說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，呼籲法務部標準要一致；法務部表示，不針對個案評論；最高檢察署查察妨害選舉督導小組表示，尊重承辦地方檢察署的權責與專業判斷。

查察妨害選舉督導小組說，檢察機關嚴守司法中立，各類疑似妨害選舉案件均會依法分案處理，具體個案之偵辦方法、進度與事實認定，尊重承辦地方檢察署之權責與專業判斷。

國民黨指出，民進黨花蓮縣某市民代表參選人社群媒體上影片，疑似在類似客廳會的競選活動上，準備大批「營養三明治」與「手搖杯飲料」提供與會者享用，還有與會者直接拿起飲料及點心。

賴苡任表示，這些餐食按照市價合理懷疑都超過30元門檻，現場有參選人也喊「凍蒜」，明顯是選舉造勢場合。

賴質疑，法務部長鄭銘謙說30元只是查賄的門檻，非達到就一定是賄選，引發輿論譁然，大家都在問什麼才是賄選的標準？大家過去希望法務部毋枉毋縱，但現在法務部是徹底放縱，到底何種標準才構成賄選？難道是有沒有民進黨黨證？

何元楷則表示，手搖飲再加上超營養三明治，一般認定一定超過30元，請問法務部辦不辦？今年選舉賄選的界定標準特別奇特，似乎是辦藍不辦綠，只有綠營可以，其他陣營都不行。藍營候選人辦個活動，請吃簡單的豆花都被抓，被認定成賄選，搞得現在風聲鶴唳。

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷今舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，對藍營造成寒蟬效應，但對綠營卻是徹底放縱。圖／國民黨提供
國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷今舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，對藍營造成寒蟬效應，但對綠營卻是徹底放縱。圖／國民黨提供

最高檢察署。聯合報系資料照
最高檢察署。聯合報系資料照

綠營 手搖飲 何元楷 賄選 賴苡任

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／選舉不只拚政見還拚小物！30元內玩創意 按摩梳意外爆紅

花蓮秀林村長參選人涉賄選原交保10萬元 檢方抗告成功改羈押禁見

柯志恩「高屏同心」看板5綠營議員署名 賴瑞隆批「造假」不道德

北市長選戰藍白合 黃國昌：能幫一定幫！本周與蔣萬安合體直播

相關新聞

女警「賓利姐」遭判刑12年否認貪汙 認了「情感交流」替男友盜查個資

台北市警局中山分局前女警邱薏瑄因高調炫富被稱為「賓利姐」，她涉以警用系統查民眾個資、偽造不實報案資料，供詐團成員男友郭之凡、詐團成員郭宣良「黑吃黑」索賄，一審依貪汙等罪判刑12年，褫奪公權7年。案經上訴，台灣高等法院今開庭，邱女坦承因「情感交流」替郭查個資，但她否認索賄請求法院從輕量刑。

男罵藥師「你發神經了」挨罰3萬 道歉無效…院方說話了

78歲虞姓男子今年6月到高雄阮綜合醫院領藥，卻因藥費問題與藥師爆發口角，脫口一句「你發神經了」，事後遭衛生局認定妨礙醫療業務，開罰3萬元，虞男不服提起訴願，質疑裁罰不符比例原則，但衛生局仍維持原處分，最後認賠繳清罰款。院方回應，為維護民眾就醫品質，醫院對醫療暴力，有通報衛生主管機關的義務，並應尊重衛生主管機關裁決。

綠營送營養三明治、手搖飲超過30元 涉賄辦不辦？最高檢說話了

國民黨台北市議員參選人賴苡任、新北市議員參選人何元楷舉行記者會，質疑民進黨今年選舉試圖破壞行之有年的賄選紅線，呼籲法務部標準要一致；法務部表示，不針對個案評論；最高檢察署查察妨害選舉督導小組表示，尊重承辦地方檢察署的權責與專業判斷。

黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

民眾黨主席黃國昌的建商岳父高熙治被爆強占國有學產基地，不服被教育部追討欠租300萬餘元遭強制執行，提起民事債務人異議之訴，喊冤不曾與教育部簽訂租賃契約。台北地院審理，經鑑定契約書上高的簽名及用印，發現與他本人筆跡及印章明顯不符，一審認定他與教育部租約無效，也沒道理為欠租買單，判教育部敗訴，仍可上訴。

發1美金紅包、蘿蔔糕賄選 張昭隆遭羈押禁見 高院裁定撤銷發回重審

無黨籍新北市議員候選人張昭隆涉利用社區發展協會5度舉辦老人共餐活動的機會，發放裝有美金1元的紅包袋、蘿蔔糕賄選，檢方搜索約談後聲押禁見獲准。張不服提抗告，台灣高等法院裁定撤銷發回新北地方法院更裁。

台東首宗選舉暴力！海端鄉代候選人遭毆傷 嫌犯4萬元交保

九合一選舉日近，台東縣選舉陸續發生候選人競選布條遭人剪斷、幽靈人口及賄選等案，近日又發生海端鄉某鄉民代表候選人遭人毆打攻擊受傷案件。台東地檢署表示，余姓被告涉違反選罷法及傷害罪嫌，諭知4萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。