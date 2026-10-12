黃國昌岳父被控強占國有地…教育部討欠租300萬吞敗 關鍵理由曝光

民眾黨主席黃國昌的建商岳父高熙治被爆強占國有學產基地，不服被教育部追討欠租300萬餘元遭強制執行，提起民事債務人異議之訴，喊冤不曾與教育部簽訂租賃契約。台北地院審理，經鑑定契約書上高的簽名及用印，發現與他本人筆跡及印章明顯不符，一審認定他與教育部租約無效，也沒道理為欠租買單，判教育部敗訴，仍可上訴。

教育部主張，高熙治及友人石虎於2007年3月簽訂國有學產基地租賃契約，共同承租坐落於北市天母區國有地，卻長期積欠租金、違約金，自2009年11月至2011年8月間，累計欠租達300萬7467元。

未料，高熙治、石虎均未清償租金及加計違約金，教育部訴請士林地院於2016年對2人核發支付命令，其中高未異議而確定。事後，教育部便持該命令，向台中地院聲請對2人強制執行。

由於執行後仍不足以受償，教育部經台中地院於2019年12月核發債權憑證後，2024年再持該債權憑證向台北地院聲請強制執行。

對此，高熙治辯稱，他從未與教育部簽訂租賃契約，也不曾收受教育部2011年通知終止租約的函文，契約上的簽名非他所簽，也非他本人用印；再者，他早在2009年7月就把名下房產拍賣給他人，後續租金及無權占有等均與他無關。

案件進入北院審理，針對高稱租約並非他本人簽訂一事，教育部曾聲請鑑定高在租賃契約書上的簽名及印文，沒想到卻與高在新店戶政事務所留存的印鑑證明申請書，有明顯的不符，難以認定是高本人親自簽署或蓋用。

此外，教育部雖稱高有授權石虎代簽，且曾給付達1年租金，以此主張與高租約成立。但北院認為，教育部並無舉證高曾授權他人簽約，也沒能證實相關款項為高本人所支付，無法認定與高租約有效，一審判決高與教育部的債權不存在，也不得強制執行。仍可上訴。