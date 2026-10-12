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高雄男欠罰鍰稅費持分土地遭法拍 共有人代繳阻拍賣

中央社／ 高雄12日電

劉姓男子積欠交通罰鍰及稅費計新台幣28萬多元，名下位於高雄美濃區一筆持分土地遭行政執行署高雄分署查封並準備法拍，該土地共有人得知消息後出面代繳，避免土地遭法拍。

行政執行署高雄分署今天發布新聞稿說明，高雄劉男因多次超速、闖紅燈，及轉彎或變換車道不依標誌、標線指示行駛，接連遭開立10多張交通罰單，加上長期欠繳使用牌照稅與公路養管費，累計欠28萬多元未繳。

案件移送高雄分署執行後，執行人員曾多次扣押劉男銀行存款但執行無著，書記官也曾前往劉男住居所查訪未果，後經人員調查，發現劉男名下於美濃區有一筆持分土地，便發函辦理查封登記。

行政執行署高雄分署表示，劉男雖曾聯繫執行人員詢問案件情況，但始終未提出具體清償計畫，後續執行人員至土地所在張貼查封公告，發現土地上有數棟其他共有人興建的房屋，經不動產指界，鑑價與詢價等前置程序後，該筆土地定於27日進行第一次拍賣。

行政執行署高雄分署指出，劉男與土地共有人得知拍賣訊息後，先後來電查詢尚欠金額，書記官明確告知已定拍賣日期，必須全數繳清才能停拍，而共有人因擔心權益受影響，於雙十連假前夕出面代繳全部欠款，執行人員因此停止拍賣程序，並發函地政事務所塗銷查封登記。

行政執行署高雄分署呼籲，民眾若接獲交通罰單或稅費繳款單，應於期限內繳納，若有經濟困難，可提出相關資料辦理分期，切勿置之不理，以免名下財產與不動產遭強制扣押或查封拍賣，影響自身及共有人權益。

土地 高雄 法拍

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