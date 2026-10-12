人妻坦承曖昧世交…醋夫崩潰查勤頻施壓情勒 法官認「雙方有責」准離

台中一對結婚近10年的夫妻，妻子因坦承與兩家世交的賴姓友人有親吻等逾矩往來，丈夫得知後長達半年，近乎全天候跟隨監視、深夜辱罵，妻子不堪其擾分居，訴請離婚。台中地院近日審結，認定丈夫起疑雖非無因，但未理性處理，雙方對婚姻破綻都有可歸責之處，判准兩造離婚。

判決指出，兩人2011年相識交往，彼此是對方初戀，2017年結婚，育有2名未成年子女。妻子主張，2024年間與異性友人聚餐並如實告知後，丈夫即幾乎24小時跟隨監視，常從晚間9時辱罵、追問至清晨3、4時，甚至在她熟睡時叫醒逼她認錯。

人妻控訴，因丈夫行為，她兩度返回娘家，丈夫都哀求保證不再犯，返家後卻故態復萌，還曾揚言「我去把他殺了，然後再跳樓自殺」等語恫嚇，更已頭撞桌子、掌摑自己等方式情緒勒索，她在2025年2月搬離住處。

丈夫辯稱，妻子2024年7月主動坦承與賴男私約外出、親吻，三人當面對質時，賴男還下跪道歉，承認主動親吻及刻意刪除訊息；他因此失眠並就醫接受精神科治療，言語激動是婚姻受衝擊下的自然反應，至今仍盼挽回婚姻。

法官審酌，丈夫懷疑妻子與賴男交往逾越分際雖非無據，但仍應理性解決，難以合理化其過激言行，事後挽回也無法改變既成事實；兩人至遲自2025年10月起分居，信賴基礎已失，僅存婚姻形式。

法官援引憲法法庭112年憲判字第4號判決意旨，指夫妻雙方皆須負責時均得請求離婚，毋須比較有責程度，判准離婚，子女親權及扶養費部分另行審理，仍可上訴。