花蓮秀林村長參選人涉賄選原交保10萬元 檢方抗告成功改羈押禁見

花蓮縣秀林鄉秀林村長參選人周賢德涉嫌用現金及贈送香菇方式賄選，檢方日前認定周賢德有勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院裁定交保10萬元。檢方提起抗告，花蓮地方法院審酌後裁定周賢德羈押禁見。

花蓮地檢署今天指出，檢察官林英正日前偵辦秀林村長參選人周賢德及妻子王姓婦人，涉嫌以現金1000元至2000元不等，及贈送市價約100元至200元香菇等賄選，違反公職人員選舉罷免法案件。

經檢察官訊問後，認被告周賢德及妻子等人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄等罪嫌重大，其中周賢德有勾串共犯及證人之虞，有羈押原因及必要，向地方法院聲請羈押禁見，經法院裁定交保10萬元；王婦尚無羈押必要，諭知交保10萬元；其餘被告均請回。

檢方認為法院裁定有不妥當之處，5日提起抗告，經高等法院花蓮分院8日撤銷原裁定，發回地方法院更為裁定，法院於9日重開羈押庭，經檢察官到庭積極論告，詳述被告周賢德犯罪情節重大且有羈押原因與必要性，法院審酌後，裁定將被告周羈押禁見。

秀林村長周賢德已擔任5屆村長，今年要挑戰6連霸，不過這次秀林村長競爭激烈，共有4名參選人登記，國民黨報准周賢德、鍾義銘2人可掛國民黨籍參選。