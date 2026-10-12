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沈伯洋遭深偽假照 6旬網友轉傳判緩起訴、法治教育

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨北市長參選人沈伯洋日前被人深偽不實性影像，台北地檢署追查，6旬吳姓男子在臉書轉傳深偽假照，並貼上沈在立院受訪的真實照片留言「像不像？」檢方認定吳涉犯加重誹謗罪，但考量認罪且公開澄清致歉，給予緩起訴處分，接受10場法治制教育課程。

檢方追查，網路社群平台X暱稱「薛丁丁歸來」（持續追查中）涉嫌在今年6月4日用電腦合成或其他科技方法製作沈伯洋與穿著裸露的女子合照，照片中桌面還有不明白色粉末及疑似毒品施用器具，並在X公開深偽假照。

X網友「CHN_帝吧」、「Tesla」及Threads上的網友「_lynnwu_」轉載照片後，吳男今年7月7日在Threads瀏覽照片，未合理查證照片真實性，涉嫌用手機在個人臉書公開轉發照片加註文字「這張照片好像一個人，大家認得出來是誰嗎？桌面上？」並在下方張貼沈載立院受訪的真實照片，留言「像不像？」以此不實指摘照片中涉足不良場所的人是沈伯洋，且有施用毒品，及與女子有與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥等行為，足以貶損沈的人格及社會評價。

沈伯洋向調查局台北市調查處報案，調查局以深偽影音檢測軟體Reality Defender分析照片，「發現深度偽造」，再以Resemble.AI及Media Integrity AI等多種工具複測分析後，結果也是深度偽造。

吳男到案坦承不諱，態度良好，已刪除貼文及留言，並刊登致歉聲明及公開澄清，聲明中承認輕率轉傳網路深偽影像，公開呼籲網友應明辨網路真假訊息且善盡查證義務。

檢方認定，吳男涉犯刑法加重誹謗罪嫌，考量他犯後以適當方式填補沈受損的名譽，沈也具狀表示同意緩起訴，全案給予緩起訴處分，緩起訴期間2年，接受法治教育10場次，並遵守命令事項。

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民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨 沈伯洋 毒品

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