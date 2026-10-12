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轉貼沈伯洋與裸露女子、毒品深偽照片 男子認罪緩起訴

中央社／ 台北12日電

吳姓男子今年6月間在社群平台臉書上張貼沈伯洋與裸露女子、毒品合照的深偽照片，沈伯洋提起誹謗告訴。吳男到案後坦承犯行，並在社群上聲明致歉，台北地檢署今天將吳男緩起訴處分。

檢方調查，社群平台X帳號暱稱「薛丁丁歸來」今年6月間以電腦合成等方法製作民進黨台北市長參選人沈伯洋與穿著裸露的不詳女子合照，以此深度偽造不實的性影像，並於照片中的桌面上攝得不明白色粉末及疑似毒品施用器具。其他網友在X或社群平台Threads上公開轉載。

吳男於6月7日經由Threads瀏覽到深偽照片後，隨後在自己的臉書帳號公開張貼，並加註文字「這張照片好像一個人，大家認出來是誰嗎？桌面上？」。吳男另於貼文下方張貼沈伯洋於立法院受訪時的真實照片，並留言稱「像不像？」。

沈伯洋認為，吳男張貼深偽照片藉此不實指摘他涉足不良場所，且有施用毒品以及與不詳女子有與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥等行為，足以貶損他的人格及社會評價，因此向調查局台北市調查處提出告訴。

調查局先以深偽影音檢測軟體Reality Defender分析本案照片，結果為「發現深度偽造」，再經以Resemble.AI及 MediaIntegrity AI等多種工具複測分析後，亦為「發現深度偽造」，報請北檢指揮偵辦。

吳男到案後坦承犯行，並在偵訊後將刪除臉書上的照片貼文及相關留言，另刊登致歉聲明及公開澄清。檢察官認定吳男涉犯刑法加重誹謗罪，但審酌吳男無前科、犯後態度良好，且沈伯洋具狀同意緩起訴後，今天將吳男緩起訴處分，期間為2年，接受法治教育10場次。

另外，檢調追查深度偽造本案照片的「薛丁丁歸來」，發現嫌犯的IP位址在中國，另案偵辦中。

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沈伯洋 照片 毒品

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