台中老虎城KTV酒客大亂鬥 3人圍攻1人「打斷高爾夫球桿」判決出爐

台中市李姓酒客等3人今年5月間，在知名「老虎城」購物廣場犯下聚眾鬥毆案，3人因細故與被害人爆發口角，李男揮舞高爾夫球桿猛砸被害人身體，鐘男徒手推打，韓男在旁助勢，李男逞凶鬥狠力道之大，當場將「高爾夫球桿打斷」，導致被害人頭手受有擦挫傷，3男偵審期間自知理虧，都坦承犯行、達成和解，台中地院近日審結，判李、鐘6月、韓拘役40天、緩刑2年。

判決指出，2026年5月1日凌晨1時許，李男、鐘男與韓男等3人，在台中市西屯區知名商場老虎城地下室KTV內飲酒狂歡。同日清晨5時25分許，3人帶著酒意步出包廂，在人潮眾多的老虎城廣場1樓處，與素不相識的被害人因細故發生激烈口角衝突。

3人酒後情緒失控、臨時起意，明知老虎城廣場為不特定多數人得出入的公共場所，仍基於妨害秩序的犯意聯絡，分別由李男持高爾夫球桿痛毆被害人身體，鐘男徒手推打其肩膀，韓男則在一旁鼓譟助威。

3人囂張的聚眾暴力行徑，造成被害人頭部及手部受有擦挫傷，對老虎城鄰近公共秩序、公眾安寧造成危害。警方獲報到場循線調閱監視器查獲，檢方偵結後將3人依法起訴。

台中地院審酌，3人僅因酒後細故與人發生爭執，竟不思以理性方式溝通處理，即在不特定多數人得出入的老虎城廣場聚集三人以上聚眾施暴，危害公共秩序，所為實屬不該。

法官考量，3人在偵審期間都已坦承犯行，主動向被害人致歉，經法院致電確認，被害人表示已與3人達成和解，無意請求民事賠償，主動請求法院從輕量刑，足見損害已獲彌補。

法官兼衡李男高職畢業、鐘男大學畢業、韓男高中畢業等智識程度、家庭經濟狀況後，依在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判處李男與鐘男各6月；依在場助勢罪判處韓男拘役40日，3人均獲宣告緩刑2年，期間付保護管束，接受法治教育，仍可上訴。

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