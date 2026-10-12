陸晶片混入軍用無人機供貨國軍 錦明總經理、業務總監羈押禁見

上櫃公司（3230）錦明實業因無人機混用錄製晶片涉及國安法，國慶前夕遭搜索，副董兼總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄雙雙遭收押禁見。記者陳恩惠／攝影 上櫃公司（3230）錦明實業及子公司涉嫌將陸製晶片、鏡頭裝入軍用無人機，並以不實產地證明供國軍驗收，桃園地檢署國慶前夕搜索6處，約談簡姓總經理、陳姓業務總監等人，檢方複訊後依國家安全法、加重詐欺等罪本月9日向法院聲請簡、陳二人羈押2月獲准。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，檢方獲悉錦明實業及子公司英盛國際承接國軍多項無人機採購案，疑未依採購合約規定，將禁用的陸製晶片及鏡頭組裝進無人機，並提出不實產地證明書供國軍辦理驗收，檢察長張春暉隨即指派國安專組檢察官林奕瑋指揮偵辦。

經積極蒐證後，本月8日上午指揮法務部調查局新竹縣調查站，持桃園地方法院核發的搜索票，前往錦明實業、英盛國際、供應商台灣傑特斯科技有限公司及相關人員住處等6處執行搜索，約談錦明副董事長兼總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄、相關員工7人及證人1人到案說明，並查扣相關物品釐清案情。

檢察官漏夜訊問後，認為簡、陳均涉嫌違反國家安全法第11條第1項、第12條第1項，涉及對用於軍事採購的產製品，明知原產地來自大陸地區仍予交付，另涉刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書，以及同法第339條之4第1項第2款三人以上加重詐欺取財等罪嫌，認定兩人犯罪嫌疑重大，於10月9日凌晨3時當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告均請回。

地院裁定理由說明，簡豪廷經訊問後坦承羈押聲請書所載犯行，但其供述與其他證人證述的部分內容不符。法官認為，簡某於本案中屬犯罪結構的上層角色，訊問前曾否認犯行，且案件仍在偵查中，可能還有潛在共犯待調查；考量本案涉及國家安全，具有高度敏感性，犯罪事實可能尚未釐清，加上他所述本案謀議過程與其他證人說法存在落差，有事實足認有勾串共犯及證人之虞。

法官另指出，依羈押聲請書所示，簡某所涉公司與國軍交易的次數及銷貨數量，有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞。法院衡量卷內證據、被告防禦權及人身自由後，認為無法透過具保、責付、限制出境出海等替代方式，防止其勾串共犯或證人，因此認定有羈押必要，自10月9日起羈押2個月，並禁止接見通信。

至於陳揚澄部分，裁定也指出，他經訊問後否認羈押聲請書所載犯行，但依卷內證據資料，仍認定其涉犯相關罪嫌的犯罪嫌疑重大。法官指出，陳揚澄在警詢及偵訊時部分供述前後不一，法院訊問時的說法也與卷內其他證人所述不符；本案仍在偵查中，尚有共犯或證人未經調查，有事實足認其有勾串共犯及滅證之虞。

法官並依羈押聲請書所示，考量陳某與國軍交易的次數及銷貨數量，認為有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，審酌其供述內容及人身自由的行使後，認定有羈押必要，同樣裁定自10月9日起羈押2個月，並禁止接見通信。

錦明（3230）今天清晨也發布重大訊息表示，總經理簡豪廷於10月9日經桃園地方法院裁定羈押，公司將配合司法機關依法調查，並已啟動營運應變機制，由董事長蔡翔峰暫代總經理職務，維持各項業務正常運作。

錦明並指出，截至今年9月底，主要五金沖壓模具及無人機業績分別占整體營收約85.8%及3.3%，其中無人機業務的國防相關訂單約占整體營收1.1%，外銷訂單不受影響。公司評估，現階段國內外既有業務及整體財務狀況均未受重大影響。