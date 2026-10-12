快訊

沙國機場連環遇襲釀死傷！軍費全球第8為何擋不住 原因與王室有關

蔡琴宣布封麥！親曝正式告別舞台時間：沒有永遠的蔡琴

連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

聽新聞
0:00 / 0:00

陸晶片混入軍用無人機供貨國軍 錦明總經理、業務總監羈押禁見

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導

上櫃公司（3230）錦明實業因<a href='/search/tagging/2/無人機' rel='無人機' data-rel='/2/104369' class='tag'><strong>無人機</strong></a>混用錄製<a href='/search/tagging/2/晶片' rel='晶片' data-rel='/2/168888' class='tag'><strong>晶片</strong></a>涉及國安法，國慶前夕遭搜索，副董兼<a href='/search/tagging/2/總經理' rel='總經理' data-rel='/2/238791' class='tag'><strong>總經理</strong></a>簡豪廷、業務總監陳揚澄雙雙遭收押禁見。記者陳恩惠／攝影
上櫃公司（3230）錦明實業因無人機混用錄製晶片涉及國安法，國慶前夕遭搜索，副董兼總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄雙雙遭收押禁見。記者陳恩惠／攝影
上櫃公司（3230）錦明實業及子公司涉嫌將陸製晶片、鏡頭裝入軍用無人機，並以不實產地證明供國軍驗收，桃園地檢署國慶前夕搜索6處，約談簡姓總經理、陳姓業務總監等人，檢方複訊後依國家安全法、加重詐欺等罪本月9日向法院聲請簡、陳二人羈押2月獲准。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，檢方獲悉錦明實業及子公司英盛國際承接國軍多項無人機採購案，疑未依採購合約規定，將禁用的陸製晶片及鏡頭組裝進無人機，並提出不實產地證明書供國軍辦理驗收，檢察長張春暉隨即指派國安專組檢察官林奕瑋指揮偵辦。

經積極蒐證後，本月8日上午指揮法務部調查局新竹縣調查站，持桃園地方法院核發的搜索票，前往錦明實業、英盛國際、供應商台灣傑特斯科技有限公司及相關人員住處等6處執行搜索，約談錦明副董事長兼總經理簡豪廷、業務總監陳揚澄、相關員工7人及證人1人到案說明，並查扣相關物品釐清案情。

檢察官漏夜訊問後，認為簡、陳均涉嫌違反國家安全法第11條第1項、第12條第1項，涉及對用於軍事採購的產製品，明知原產地來自大陸地區仍予交付，另涉刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書，以及同法第339條之4第1項第2款三人以上加重詐欺取財等罪嫌，認定兩人犯罪嫌疑重大，於10月9日凌晨3時當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘被告均請回。

地院裁定理由說明，簡豪廷經訊問後坦承羈押聲請書所載犯行，但其供述與其他證人證述的部分內容不符。法官認為，簡某於本案中屬犯罪結構的上層角色，訊問前曾否認犯行，且案件仍在偵查中，可能還有潛在共犯待調查；考量本案涉及國家安全，具有高度敏感性，犯罪事實可能尚未釐清，加上他所述本案謀議過程與其他證人說法存在落差，有事實足認有勾串共犯及證人之虞。

法官另指出，依羈押聲請書所示，簡某所涉公司與國軍交易的次數及銷貨數量，有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞。法院衡量卷內證據、被告防禦權及人身自由後，認為無法透過具保、責付、限制出境出海等替代方式，防止其勾串共犯或證人，因此認定有羈押必要，自10月9日起羈押2個月，並禁止接見通信。

至於陳揚澄部分，裁定也指出，他經訊問後否認羈押聲請書所載犯行，但依卷內證據資料，仍認定其涉犯相關罪嫌的犯罪嫌疑重大。法官指出，陳揚澄在警詢及偵訊時部分供述前後不一，法院訊問時的說法也與卷內其他證人所述不符；本案仍在偵查中，尚有共犯或證人未經調查，有事實足認其有勾串共犯及滅證之虞。

法官並依羈押聲請書所示，考量陳某與國軍交易的次數及銷貨數量，認為有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，審酌其供述內容及人身自由的行使後，認定有羈押必要，同樣裁定自10月9日起羈押2個月，並禁止接見通信。

錦明（3230）今天清晨也發布重大訊息表示，總經理簡豪廷於10月9日經桃園地方法院裁定羈押，公司將配合司法機關依法調查，並已啟動營運應變機制，由董事長蔡翔峰暫代總經理職務，維持各項業務正常運作。

錦明並指出，截至今年9月底，主要五金沖壓模具及無人機業績分別占整體營收約85.8%及3.3%，其中無人機業務的國防相關訂單約占整體營收1.1%，外銷訂單不受影響。公司評估，現階段國內外既有業務及整體財務狀況均未受重大影響。

上櫃公司（3230）錦明今早發布重訊，表示總經理簡豪廷遭羈押。圖／翻攝網路
上櫃公司（3230）錦明今早發布重訊，表示總經理簡豪廷遭羈押。圖／翻攝網路

晶片 無人機 總經理 國軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

錦明總座遭羈押禁見 公司急發重訊自清

高雄水產業者遇襲 檢警再逮1嫌聲押禁見

台中豐原驚傳命案 小吃店酒後口角鬥毆打死人...嫌犯遭聲押

高雄夫妻辯2歲女兒家中摔死案情重大逆轉 1歲兒也遭凌虐父母遭收押

相關新聞

陸晶片混入軍用無人機供貨國軍 錦明總經理、業務總監羈押禁見

上櫃公司（3230）錦明實業及子公司涉嫌將陸製晶片、鏡頭裝入軍用無人機，並以不實產地證明供國軍驗收，桃園地檢署國慶前夕搜索6處，約談簡姓總經理、陳姓業務總監等人，檢方複訊後依國家安全法、加重詐欺等罪本月9日向法院聲請簡、陳二人羈押2月獲准。

沈伯洋遭深偽假照 6旬網友轉傳判緩起訴、法治教育

民進黨北市長參選人沈伯洋日前被人深偽不實性影像，台北地檢署追查，6旬吳姓男子在臉書轉傳深偽假照，並貼上沈在立院受訪的真實照片留言「像不像？」檢方認定吳涉犯加重誹謗罪，但考量認罪且公開澄清致歉，給予緩起訴處分，接受10場法治制教育課程。

台中老虎城KTV酒客大亂鬥 3人圍攻1人「打斷高爾夫球桿」判決出爐

台中市李姓酒客等3人今年5月間，在知名「老虎城」購物廣場犯下聚眾鬥毆案，3人因細故與被害人爆發口角，李男揮舞高爾夫球桿猛砸被害人身體，鐘男徒手推打，韓男在旁助勢，李男逞凶鬥狠力道之大，當場將「高爾夫球桿打斷」，導致被害人頭手受有擦挫傷，3男偵審期間自知理虧，都坦承犯行、達成和解，台中地院近日審結，判李、鐘6月、韓拘役40天、緩刑2年。

彰化慣竊偷單車清晨叩客變賣 收贓買家證己無辜…獲判無罪

彰化縣李姓慣竊在前年初趁凌晨時分，犯下單車竊案，得手後旋即急叩收購商，漏夜開車前來面交，佯稱「朋友不要騎了才賣」、「開貨車來載可以算便宜一點」，以掩飾贓物來源，李男不法獲利500元。李男在偵審期間自知法網難逃而坦承犯行，一審依竊盜罪，判李拘役40日，洪姓買家獲判無罪，檢方上訴後，台中高分院近日審結，認定洪在買單車前有看身分證，也無證據顯示，洪知單車是贓物，判無罪確定。

只是罐頭掉到鍵盤…台中攤商抓狂 勒頸撞桌狠揍員工判3月

台中市蔣姓攤商在今年2月間，僅因不滿配偶的員工搬貨時，將罐頭掉落在他的鍵盤上，徒手壓制對方頭部猛撞桌子，發狠勒頸施暴，導致被害員工頸部、雙腿受有大片挫擦傷，蔣男在偵審期間雖坦承犯行，卻始終未與被害人達成和解，台中地院近日審結，依傷害罪，判蔣男3月徒刑，可易科罰金。

毒駕奪命肇逃還滅證！台中男瞎扯「借來的車才擦」交保夢碎

台中市賴姓男子在今年4月間開車撞上兩名行人，肇事後逃逸，其中一人傷重不治，賴男到案後，被驗出有安非他命的反應，檢方依毒駕公共危險致死罪起訴，移審台中地院，法院裁定羈押3月，賴男聲請具保停押，主張「肇事車是借來的，才會在案發後擦拭，非滅證」企圖脫罪，台中地院審認，賴男雖矢口否認吸毒且辯稱無逃亡之虞，但仍認定涉犯重罪，有逃亡滅證之虞，駁回交保聲請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。