彰化慣竊偷單車清晨叩客變賣 收贓買家證己無辜…獲判無罪

彰化縣李姓慣竊在前年初趁凌晨時分，犯下單車竊案，得手後旋即急叩收購商，漏夜開車前來面交，佯稱「朋友不要騎了才賣」、「開貨車來載可以算便宜一點」，以掩飾贓物來源，李男不法獲利500元。李男在偵審期間自知法網難逃而坦承犯行，一審依竊盜罪，判李拘役40日，洪姓買家獲判無罪，檢方上訴後，台中高分院近日審結，認定洪在買單車前有看身分證，也無證據顯示，洪知單車是贓物，判無罪確定。

判決指出，2024年1月30日凌晨3時31分許，李男行經彰化縣二水鄉員集路5段一處民宅騎樓時，見四下無人，徒手竊取謝姓被害人的美利達腳踏車。李男得手後隨即聯繫經營二手車買賣的洪男駕貨車前來載運。洪男抵達現場見該車老舊，扣除運費成本後，以500元向李男收購並載離。

案發後警方順利尋回贓車並發還被害人。檢方認定李男涉犯竊盜罪，洪男則在異常時地低價收購知名單車，具故買贓物犯意，將兩人依法起訴。

彰化地院審酌，李男為累犯，考量犯後坦承且贓物已發還，依竊盜罪判處拘役40日，認該車已使用十餘年，500元收購價符合行情，洪男曾要求李男提供身分證拍照留存，難認有故買贓物犯意，判決無罪。

檢方不服提起上訴，主張洪男當日清晨接連在雲林、彰化戶外路邊向李男收購單車，依其經驗應預見為贓車，顯有收受贓物主觀犯意。

台中高分院近日審結，認定交易時間是上午6時41分許，地點為大馬路旁，並非僻靜處，洪男已採取驗身分等查證措施，收購價無不合理，檢方證據不足以證明其明知為贓物，駁回上訴，全案確定。