只是罐頭掉到鍵盤…台中攤商抓狂 勒頸撞桌狠揍員工判3月

台中市蔣姓攤商在今年2月間，僅因不滿配偶的員工搬貨時，將罐頭掉落在他的鍵盤上，徒手壓制對方頭部猛撞桌子，發狠勒頸施暴，導致被害員工頸部、雙腿受有大片挫擦傷，蔣男在偵審期間雖坦承犯行，卻始終未與被害人達成和解，台中地院近日審結，依傷害罪，判蔣男3月徒刑，可易科罰金。

檢警調查，此案發生在今年2月1日上午9時許，當時從事攤販生意的蔣男，見其配偶林姓女子的員工在搬運貨物時，不慎將客人的罐頭掉落在蔣男正在使用的鍵盤上，蔣男見狀瞬間情緒失控，進而與該名員工爆發激烈衝突。

蔣男先徒手強壓該名員工的頭部朝桌子猛烈撞擊，不顧員工掙扎，隨後更壓制其身體、勒住員工頸部不放，種種粗暴舉動導致員工當場受有頸部挫傷、右側膝部擦傷、右側小腿擦傷及唇部擦傷等外傷。

受傷員工事後前往醫院驗傷，向台中市第三警分局提告，檢方偵結後，依傷害罪依法起訴蔣男。

台中地院近日審結，蔣男正值青壯年，卻未妥善控制情緒，僅因細故便率爾以暴力傷害告訴人，行為不當。

法官查出，蔣男是在觀護期間再犯本案，足見其素行不佳，考量其坦承犯行、態度尚可，不過迄今未與被害員工達成調解或和解以徵得諒解。

台中地院考量，蔣男大學肄業、從事攤販及小康的經濟狀況等情狀後，依傷害罪，判刑3月，可易科罰金9萬元，仍可上訴。