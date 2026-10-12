毒駕奪命肇逃還滅證！台中男瞎扯「借來的車才擦」交保夢碎

台中市賴姓男子在今年4月間開車撞上兩名行人，肇事後逃逸，其中一人傷重不治，賴男到案後，被驗出有安非他命的反應，檢方依毒駕公共危險致死罪起訴，移審台中地院，法院裁定羈押3月，賴男聲請具保停押，主張「肇事車是借來的，才會在案發後擦拭，非滅證」企圖脫罪，台中地院審認，賴男雖矢口否認吸毒且辯稱無逃亡之虞，但仍認定涉犯重罪，有逃亡滅證之虞，駁回交保聲請。

檢警調查，賴男曾於2019年間因酒駕被判處有期徒刑5月，2020年2月20日易科罰金執行完畢。他卻不知悔改，於2026年4月5日下午4時27分許，駕駛小貨車行經台中市大雅區路段。賴男因故向右偏行，當場撞及同向在前方行走的黃男與張男。肇事後他未下車施以救護或報警處理，反而直接駕車逃離現場，意圖規避刑責。

遭猛烈撞擊的黃男經緊急送醫急救後，仍不幸在同日晚間6時46分死亡。警方事後採集賴男尿液送驗，結果呈甲基安非他命與安非他命陽性反應。

檢方認定賴男涉犯10年內再犯毒駕致人於死、肇事逃逸等罪起訴，移請國民法官審理，經法院同年8月19日起裁定羈押。

賴男在羈押期間，聲請具保停止羈押，辯稱自己已坦承犯行、自行到庭，無逃亡之虞。他更宣稱擦拭肇事車輛，僅因「車是向他人借的」，否認吸毒與滅證意圖，認為所犯非重罪無羈押必要。

台中地院審認，賴男尿液檢驗報告確呈毒品陽性反應，賴男明知車輛為重要證物仍動手清理，顯見其有強烈規避刑責與湮滅證據之舉動。

檢方也主張，賴男不僅有逃亡事實與未來逃亡之高度可能，更已著手實行滅證行為，若不予羈押顯難進行後續審判或執行，建請法院駁回交保聲請。

台中地院法官綜合考量，賴男面臨最輕本刑5年以上重罪，基於趨吉避凶之基本人性，存有逃匿以規避刑責之強烈動機，其肇事逃逸及擦車舉動，已構成逃亡與滅證之羈押原因，認定其聲請無理由，裁定駁回具保停止羈押。

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