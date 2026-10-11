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高雄水產業者遇襲 檢警再逮1嫌聲押禁見

中央社／ 高雄11日電

高雄市茄萣區水產行郭姓業者7日遇襲，涉案情侶檔8日在基隆遭捕羈押。橋檢今天晚間指出，檢警昨天下午再於新北市瑞芳區拘提潘姓嫌疑人，依侵入住宅、傷害等罪嫌聲押禁見。

橋頭地檢署發布新聞稿表示，郭男7日下午在住處前遭5名不詳人士持刀械、辣椒水等物攻擊及駕車衝撞受傷案件，檢察官日前先指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局湖內分局拘提林姓、陳姓嫌疑人到案，並向橋頭地方法院聲請羈押禁見後，持續深入追查案情及涉嫌人下落。

檢方再度指揮專案團隊於昨天下午，在新北市瑞芳區拘提另名潘姓嫌疑人到案。經檢察官訊問後，認潘姓嫌疑人涉犯刑法侵入住宅、傷害、恐嚇等犯罪，嫌疑重大，且有羈押原因及必要，向橋頭地院聲押禁見。

郭姓男子5天內2度遇襲，包括3日開車行經茄萣1處路口時遭蘇姓駕駛開車追撞，郭姓男子當時疑遭蘇姓男子持刀攻擊受傷，蘇姓男子遭警方依殺人未遂等罪嫌送辦，訊後遭檢方聲押，經橋院裁定限制住居。

另外，郭姓男子7日返家時遇襲受傷，幸送醫無大礙；郭姓男子對警方表示，遭攻擊時被恐嚇「有人花錢買你的命」，讓他懷疑2起事件是否有關。

高雄 水產 聲押

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