女騎士遭搶倒地求「手機還我」遭無視 男得手1760元依強盜罪判5年2月

屏東縣37歲林男今年7月騎偷來機車行經內埔鄉時，發現李女獨自騎電動車，從左側超車後，搶奪李女包包，李女摔車受傷，苦苦央求，「手機還我，其他財物都可以取走」，林男不理會，搶走包包得手1760元現金。屏東地院審理，林男犯強盜罪，處有期徒刑5年2月，可上訴。

判決指出，林男在今年7月12日上午7時26分，行經內埔鄉學文路段時，發現李女獨自騎電動車，從左側超車後，突然轉頭伸手拉扯李女背在身上包包。李女遭拉扯後人車倒地受傷，林男未罷休，還用力拉扯包包，雙方力量懸殊李女無法抵抗，央求林男留下手機，其餘財物都可以拿走，林男仍將包包搶走，隨即逃離現場。

包包內有皮夾、身分證、健保卡、兩張提款卡、手機及1760元現金。李女報警，警方調閱監視器循線查獲林男，林男從警詢、檢方偵查到法院審理時，均坦承犯案，現金1700元已花用。

判決指出，搶奪與強盜雖然同具不法得財，搶奪是乘人不備公然掠取，若施用強暴、威脅或他法使被害人身體上或精神上處於不能抗拒狀態，而取其財物或令其交付者，則為強盜。

合議庭審理認為，林男基於搶奪犯意，趁被害人不備，騎機車奪取包包，導致被害人倒地，再奮力拉扯包包，被害人因雙方力量差距無法抵抗，請求林男留下手機，但林男仍執意取走包包內全部財物，認定林男主觀從搶奪故意提升為強盜故意。

合議庭考量，林男已37歲，具有一定社會經驗，應具判斷是非能力，竟仍因臨時起意隨即行搶，漠視他人財產，雖然客觀上強盜財物價值非高，但光天化日下隨機強盜路人行為，對社會治安危害甚鉅，被害人不願和解。雖然檢方求刑7年以上，但法院考量林男認罪，判強盜罪處有期徒刑5年2月。可上訴。

光天化日之下林男飛車搶劫，害李女重摔跌落在地。圖／警方提供