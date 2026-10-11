快訊

賴總統返鄉力挺陳亭妃拋3大目標 喊話創全國縣市長最高得票率

狂嗑小籠包慢跑還債！太陽開心獻出第一次：謝謝鼎泰豐

AI大爆發！台灣今年出口將追過日韓、超香港 有望晉升全球第五大出口國

聽新聞
0:00 / 0:00

女騎士遭搶倒地求「手機還我」遭無視 男得手1760元依強盜罪判5年2月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣37歲林男今年7月騎偷來機車行經內埔鄉時，發現李女獨自騎電動車，從左側超車後，搶奪李女包包，李女摔車受傷，苦苦央求，「手機還我，其他財物都可以取走」，林男不理會，搶走包包得手1760元現金。屏東地院審理，林男犯強盜罪，處有期徒刑5年2月，可上訴。

判決指出，林男在今年7月12日上午7時26分，行經內埔鄉學文路段時，發現李女獨自騎電動車，從左側超車後，突然轉頭伸手拉扯李女背在身上包包。李女遭拉扯後人車倒地受傷，林男未罷休，還用力拉扯包包，雙方力量懸殊李女無法抵抗，央求林男留下手機，其餘財物都可以拿走，林男仍將包包搶走，隨即逃離現場。

包包內有皮夾、身分證、健保卡、兩張提款卡、手機及1760元現金。李女報警，警方調閱監視器循線查獲林男，林男從警詢、檢方偵查到法院審理時，均坦承犯案，現金1700元已花用。

判決指出，搶奪與強盜雖然同具不法得財，搶奪是乘人不備公然掠取，若施用強暴、威脅或他法使被害人身體上或精神上處於不能抗拒狀態，而取其財物或令其交付者，則為強盜。

合議庭審理認為，林男基於搶奪犯意，趁被害人不備，騎機車奪取包包，導致被害人倒地，再奮力拉扯包包，被害人因雙方力量差距無法抵抗，請求林男留下手機，但林男仍執意取走包包內全部財物，認定林男主觀從搶奪故意提升為強盜故意。

合議庭考量，林男已37歲，具有一定社會經驗，應具判斷是非能力，竟仍因臨時起意隨即行搶，漠視他人財產，雖然客觀上強盜財物價值非高，但光天化日下隨機強盜路人行為，對社會治安危害甚鉅，被害人不願和解。雖然檢方求刑7年以上，但法院考量林男認罪，判強盜罪處有期徒刑5年2月。可上訴。

光天化日之下林男飛車搶劫，害李女重摔跌落在地。圖／警方提供
光天化日之下林男飛車搶劫，害李女重摔跌落在地。圖／警方提供

光天化日之下林男飛車搶劫，害李女重摔跌落在地。圖／警方提供
光天化日之下林男飛車搶劫，害李女重摔跌落在地。圖／警方提供

強盜 騎士 手機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竊盜累犯連偷兩車現金160元…被判7月徒刑不能易科罰金 原因曝

假投資詐騙千萬！北市信義警1天逮2車手 意外查出1人涉毒駕

印傭竊雇主金條…量刑過重上訴 二審認罪改判

住女密友家5晚人夫辯「陪她走出喪親痛」 法官不信判賠20萬

相關新聞

台中豐原驚傳命案 小吃店酒後口角鬥毆打死人...嫌犯遭聲押

台中市豐原區昨晚驚傳命案，潘姓男子在小吃店疑似和鄰桌的吳姓男子口角糾紛，雙方因酒後情緒激動下發生鬥毆，潘涉嫌朝對方痛毆數拳，導致吳傷重送醫仍死亡；台中地檢署逮捕潘到案，依傷害致死罪嫌將他向法院聲請羈押。

台中悍女狠甩律師巴掌...7罪已重判 大鬧法院遭告發...官司又多一件

中和狠甩巴掌，已遭7罪判刑1年至1年6月不等，部分已確定尚未定應執行刑；她今年2月又在法庭上大鬧、嗆要殺律師，經法官告發後，台中地檢署再依違反維持法庭秩序命令罪嫌起訴她。

女騎士遭搶倒地求「手機還我」遭無視 男得手1760元依強盜罪判5年2月

屏東縣37歲林男今年7月騎偷來機車行經內埔鄉時，發現李女獨自騎電動車，從左側超車後，搶奪李女包包，李女摔車受傷，苦苦央求，「手機還我，其他財物都可以取走」，林男不理會，搶走包包得手1760元現金。屏東地院審理，林男犯強盜罪，處有期徒刑5年2月，可上訴。

賓士車「霸停」合歡山卡死200車沒挨罰 警方硬起來刑法究責…車主慘了

合歡山武嶺國慶連假湧現車潮，一輛白色賓士昨天竟直接「霸停」車道，警方到場時已駛離，未能現場逕行舉發開罰，引爆網路熱議惹眾怒。南投警方今表示，已主動調查並蒐證，依「刑法」第185條妨害公眾往來安全罪，將車主函送法辦。

台中地政所課長為向民眾求償 竟偷查個資133次...檢方起訴求重刑

台中市中正地政事務所廖姓課長為向林姓民眾求償，竟假借職務上之機會，擅自登入地政整合系統WEB板，未經同意接連偷查林的統編歸戶地籍資料、土地地號及物建號資料高達133次，有民眾透過1999檢舉才曝光，檢方偵結依違反個人資料保護法起訴廖，請法院依法加重其刑。

枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 懲戒法院判免職、罰50萬元

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年。陳亞麟二審期間逃匿遭高雄高分院通緝。懲戒法院判決陳亞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。