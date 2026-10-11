聽新聞
0:00 / 0:00
台中豐原驚傳命案 小吃店酒後口角鬥毆打死人...嫌犯遭聲押
台中市豐原區昨晚驚傳命案，潘姓男子在小吃店疑似和鄰桌的吳姓男子口角糾紛，雙方因酒後情緒激動下發生鬥毆，潘涉嫌朝對方痛毆數拳，導致吳傷重送醫仍死亡；台中地檢署逮捕潘到案，依傷害致死罪嫌將他向法院聲請羈押。
中檢指出，豐原分局10日通報，豐原區豐社路1間小吃店發生酒後鬥毆，吳姓男子與朋友聚餐期間，因和鄰桌客人發生衝突遭毆打，送醫急救仍於當晚10點不治。
中檢指派檢察官林芳瑜指揮豐原分局成立專案小組，漏夜過濾監視器畫面鎖定潘姓男子（55歲）涉嫌重大，將他逮捕到案，同步查證在場證人釐清案情。
林芳瑜今上午相驗遺體、製作家屬筆錄，並複訊潘男後，認為他涉犯傷害致死嫌疑重大，且涉犯重罪有逃亡、串滅證之虞，將他向台中地院聲請羈押。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。