台中豐原驚傳命案 小吃店酒後口角鬥毆打死人...嫌犯遭聲押

台中市豐原區昨晚驚傳命案，潘姓男子在小吃店疑似和鄰桌的吳姓男子口角糾紛，雙方因酒後情緒激動下發生鬥毆，潘涉嫌朝對方痛毆數拳，導致吳傷重送醫仍死亡；台中地檢署逮捕潘到案，依傷害致死罪嫌將他向法院聲請羈押。

中檢指出，豐原分局10日通報，豐原區豐社路1間小吃店發生酒後鬥毆，吳姓男子與朋友聚餐期間，因和鄰桌客人發生衝突遭毆打，送醫急救仍於當晚10點不治。

中檢指派檢察官林芳瑜指揮豐原分局成立專案小組，漏夜過濾監視器畫面鎖定潘姓男子（55歲）涉嫌重大，將他逮捕到案，同步查證在場證人釐清案情。

林芳瑜今上午相驗遺體、製作家屬筆錄，並複訊潘男後，認為他涉犯傷害致死嫌疑重大，且涉犯重罪有逃亡、串滅證之虞，將他向台中地院聲請羈押。

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