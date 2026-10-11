快訊

台積電早先進不了龍科三期內幕曝光 張善政揭起因「綠營提早掀鍋」

把握明後好天氣！周三起2地轉濕涼 下周末恐有熱帶擾動發展

8兩假金項鍊騙走132萬！銀樓未驗金就交易 同業直呼離譜

聽新聞
0:00 / 0:00

台中豐原驚傳命案 小吃店酒後口角鬥毆打死人...嫌犯遭聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中豐原區昨晚驚傳命案，潘姓男子在小吃店疑似和鄰桌的吳姓男子口角糾紛，雙方因酒後情緒激動下發生鬥毆，潘涉嫌朝對方痛毆數拳，導致吳傷重送醫仍死亡；台中地檢署逮捕潘到案，依傷害致死罪嫌將他向法院聲請羈押。

中檢指出，豐原分局10日通報，豐原區豐社路1間小吃店發生酒後鬥毆，吳姓男子與朋友聚餐期間，因和鄰桌客人發生衝突遭毆打，送醫急救仍於當晚10點不治。

中檢指派檢察官林芳瑜指揮豐原分局成立專案小組，漏夜過濾監視器畫面鎖定潘姓男子（55歲）涉嫌重大，將他逮捕到案，同步查證在場證人釐清案情。

林芳瑜今上午相驗遺體、製作家屬筆錄，並複訊潘男後，認為他涉犯傷害致死嫌疑重大，且涉犯重罪有逃亡、串滅證之虞，將他向台中地院聲請羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中 鬥毆 豐原

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄幼童疑受虐不治、胞弟也有傷 雄檢聲押父母獲准

街頭爭執高雄男持刀傷人！妻頸部濺血躲超商報警 友人搶刀也受傷

小六生嗆「臭老頭去死」！日翁理智斷線 持長鐮刀追童押回家遭逮

男擅闖動物園老虎禁區被咬死！狂喊「不不不」駭人畫面曝光

相關新聞

台中豐原驚傳命案 小吃店酒後口角鬥毆打死人...嫌犯遭聲押

台中市豐原區昨晚驚傳命案，潘姓男子在小吃店疑似和鄰桌的吳姓男子口角糾紛，雙方因酒後情緒激動下發生鬥毆，潘涉嫌朝對方痛毆數拳，導致吳傷重送醫仍死亡；台中地檢署逮捕潘到案，依傷害致死罪嫌將他向法院聲請羈押。

台中悍女狠甩律師巴掌...7罪已重判 大鬧法院遭告發...官司又多一件

中和狠甩巴掌，已遭7罪判刑1年至1年6月不等，部分已確定尚未定應執行刑；她今年2月又在法庭上大鬧、嗆要殺律師，經法官告發後，台中地檢署再依違反維持法庭秩序命令罪嫌起訴她。

台中地政所課長為向民眾求償 竟偷查個資133次...檢方起訴求重刑

台中市中正地政事務所廖姓課長為向林姓民眾求償，竟假借職務上之機會，擅自登入地政整合系統WEB板，未經同意接連偷查林的統編歸戶地籍資料、土地地號及物建號資料高達133次，有民眾透過1999檢舉才曝光，檢方偵結依違反個人資料保護法起訴廖，請法院依法加重其刑。

枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 懲戒法院判免職、罰50萬元

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年。陳亞麟二審期間逃匿遭高雄高分院通緝。懲戒法院判決陳亞...

住女密友家5晚人夫辯「陪她走出喪親痛」 法官不信判賠20萬

屏東縣張姓男子在婚姻存續期間，與蔡女相約百貨公司吃飯，連5天留宿蔡女住宿，遭妻子發現，兩人離婚收場。張妻認為，丈夫與蔡女逾越正常男女交往，提告損害賠償侵害配偶身分，求償100萬元。張男辯稱，蔡女親人過世陪伴，加上工作地點距離住家太遠才留宿。法院不採信，判張男、蔡女連帶賠償張妻20萬元，可上訴。

停車24小時收8張違停罰單 訴請撤銷免罰7200元如願 法官判決理由曝光

黃女把車停在開放停車的國有地，靠巷道位置24小時，收到8張違停罰單，被罰7200元，她不服裁罰訴請撤銷。法官審理後指出，停車場並未明確標示範圍，她未必占用巷道；縱有占用，依現場情狀也難認有故意或過失，判決撤銷罰單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。