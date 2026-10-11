台中地政所課長為向民眾求償 竟偷查個資133次...檢方起訴求重刑

台中市中正地政事務所廖姓課長為向林姓民眾求償，竟假借職務上之機會，擅自登入地政整合系統WEB板，未經同意接連偷查林的統編歸戶地籍資料、土地地號及物建號資料高達133次，有民眾透過1999檢舉才曝光，檢方偵結依違反個人資料保護法起訴廖，請法院依法加重其刑。

檢方查，廖男2023年起擔任中正地政所課長，他因和林姓民眾間具有債權、債務關係，林為了解對方財產狀況以利進一步求償，竟然假借職務上可利用地政整合系統WEB板查詢個人資料的權利，未經林同意或申請，就擅自查詢。

檢方發現，廖2023年3月28日在地政整合系統WEB板，輸入自己帳號、密碼及業務管理事由後，查詢林的統編歸戶地籍資料等個資。

此外，廖同年3、4月間，同樣用該系統查詢林在北屯區的土地地號等個資5次；另同年3月至2025年12月間，繼續查詢林北屯區物建號資料127次，以此違法搜集林的個資。

直到有檢舉人透過1999陳情整合平台提出檢舉，台中市地政局得知後，經政風室行政調查才發現，檢察官簽分偵辦。

檢方訊時，廖男坦承不諱，並有地政局內部調查、1999話務中心紀錄等相關證據可佐證；檢方認為，廖男多次查詢個資，是出於同一犯意、密接時間內，應論一罪。

檢方偵結依公務員假借職務上之權力與機會非法蒐集個人資料罪嫌起訴他，且廖身為公務員，請法院依個資法第44條公務員假借職務上之權力，加重其刑至二分之一。