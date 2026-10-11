住女密友家5晚人夫辯「陪她走出喪親痛」 法官不信判賠20萬

屏東縣張姓男子在婚姻存續期間，與蔡女相約百貨公司吃飯，連5天留宿蔡女住宿，遭妻子發現，兩人離婚收場。張妻認為，丈夫與蔡女逾越正常男女交往，提告損害賠償侵害配偶身分，求償100萬元。張男辯稱，蔡女親人過世陪伴，加上工作地點距離住家太遠才留宿。法院不採信，判張男、蔡女連帶賠償張妻20萬元，可上訴。

判決指出，張男與妻子在2020年10月結婚，婚姻存續期間，張男在2025年9月晚間與蔡女在高雄某百貨用餐約會，同年10月2到6日，又連續住蔡女住處。張妻提出照片及監視器畫面佐證，並指張男在離婚協商過程，坦承與蔡女以男女朋友關係交往，雙方在同年10月17日離婚，她因婚姻破裂承受精神痛苦，向兩人求償100萬元。

張男與蔡女否認有不正常男女關係，張男辯稱，蔡女親人剛過世，當時前往安慰、陪伴談心，工作地點高雄，距離屏東住處遠，才借住蔡女家中。蔡女主張，她直到2025年9月中旬才知道張男已婚。

屏東地院審理，法官認為張男並非短暫探視，而是連續數日進出並留宿蔡女住處，具隱密、持續及高度親密性質，客觀上已超出一般朋友慰問、談心或通勤便利正常交往範圍。

法院指出，蔡女在張男留宿前已知悉對方有配偶，仍容許張男連續留宿，足以動搖原配對婚姻的忠誠、信賴及安全感，兩人共同侵害張妻配偶身分法益，情節重大，應負連帶賠償責任。

另外，還有張男與張妻還有300萬離婚協議爭議，張男主張，離婚時已支付妻子300萬元，雙方約定不得再追究其他責任，張妻卻提告，反訴要求返還200萬元。

法院發現，張男提離婚協議草稿未經雙方簽名，正式離婚協議也沒有放棄追究外遇或違約金條款。張妻的阿姨出庭證稱，300萬元用於清算購屋借款、家具及家庭支出，並未約定放棄求償。法院認定張男無法證明協議成立，也無證據證明遭詐欺，駁回反訴。

屏東地院審酌雙方經濟能力、侵害情節及精神痛苦程度，判張男與蔡女連帶賠償張妻20萬元。全案可上訴。