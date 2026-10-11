快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 懲戒法院判免職、罰50萬元

中央社／ 台北11日電

屏東縣枋寮鄉前<a href='/search/tagging/2/鄉長' rel='鄉長' data-rel='/2/190149' class='tag'><strong>鄉長</strong></a><a href='/search/tagging/2/陳亞麟' rel='陳亞麟' data-rel='/2/190195' class='tag'><strong>陳亞麟</strong></a>。圖／取自陳亞麟臉書 劉星君
屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟。圖／取自陳亞麟臉書 劉星君

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年。陳亞麟二審期間逃匿遭高雄高分院通緝。懲戒法院判決陳亞麟免除職務，併罰款新台幣50萬元。可上訴。

根據刑事判決，陳亞麟在枋寮鄉長任內，涉嫌在辦理鄉內公共工程採購時，透過白手套向投標廠商收取工程回扣及賄賂。另被控自民國108年1月21日至5月13日期間，分別駕駛公所2輛公務車往返高雄等地處理私事共7次。

屏東地方法院今年1月間依貪污治罪條例判處陳亞麟8年徒刑，不得易科罰金，另得易科罰金部分，應執行1年徒刑，褫奪公權5年。台灣高等法院高雄分院審理期間，陳亞麟因傳喚未到遭法院發布通緝。監察院去年4月間彈劾陳亞麟後移送懲戒。

懲戒法院認為，陳亞麟所為對國家公務執行的公正性、廉潔性造成危害，於刑事審理中坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，但未能坦然面對司法，竟於審理中逃匿，判決免除職務，併罰款新台幣50萬元。可上訴。

陳亞麟 鄉長 回扣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「台版地面師」盜領1.4億獨居者遺產 主謀蔡尚岳二審加重改判20年徒刑

關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部擬免職

疫情期間任武漢市長…周先旺被控受賄2.8億元 一審遭判14年

竊盜累犯連偷兩車現金160元…被判7月徒刑不能易科罰金 原因曝

相關新聞

台中悍女狠甩律師巴掌...7罪已重判 大鬧法院遭告發...官司又多一件

中和狠甩巴掌，已遭7罪判刑1年至1年6月不等，部分已確定尚未定應執行刑；她今年2月又在法庭上大鬧、嗆要殺律師，經法官告發後，台中地檢署再依違反維持法庭秩序命令罪嫌起訴她。

台中地政所課長為向民眾求償 竟偷查個資133次...檢方起訴求重刑

台中市中正地政事務所廖姓課長為向林姓民眾求償，竟假借職務上之機會，擅自登入地政整合系統WEB板，未經同意接連偷查林的統編歸戶地籍資料、土地地號及物建號資料高達133次，有民眾透過1999檢舉才曝光，檢方偵結依違反個人資料保護法起訴廖，請法院依法加重其刑。

枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 懲戒法院判免職、罰50萬元

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年。陳亞麟二審期間逃匿遭高雄高分院通緝。懲戒法院判決陳亞...

住女密友家5晚人夫辯「陪她走出喪親痛」 法官不信判賠20萬

屏東縣張姓男子在婚姻存續期間，與蔡女相約百貨公司吃飯，連5天留宿蔡女住宿，遭妻子發現，兩人離婚收場。張妻認為，丈夫與蔡女逾越正常男女交往，提告損害賠償侵害配偶身分，求償100萬元。張男辯稱，蔡女親人過世陪伴，加上工作地點距離住家太遠才留宿。法院不採信，判張男、蔡女連帶賠償張妻20萬元，可上訴。

停車24小時收8張違停罰單 訴請撤銷免罰7200元如願 法官判決理由曝光

黃女把車停在開放停車的國有地，靠巷道位置24小時，收到8張違停罰單，被罰7200元，她不服裁罰訴請撤銷。法官審理後指出，停車場並未明確標示範圍，她未必占用巷道；縱有占用，依現場情狀也難認有故意或過失，判決撤銷罰單。

夫妻約定分別財產 可免分配退休金

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，欲依退撫法向銓敘部請求分配退休金，卻因曾工作廿二個月、享有勞退，提告遭台北高等行政法院駁回。律師陳少璿指出，公務員日後若不想讓離婚配偶分配退休金，婚前則應約定採「分別財產制」，才是根本之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。