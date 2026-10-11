枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 懲戒法院判免職、罰50萬元

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟。圖／取自陳亞麟臉書 劉星君

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年。陳亞麟二審期間逃匿遭高雄高分院通緝。懲戒法院判決陳亞麟免除職務，併罰款新台幣50萬元。可上訴。

根據刑事判決，陳亞麟在枋寮鄉長任內，涉嫌在辦理鄉內公共工程採購時，透過白手套向投標廠商收取工程回扣及賄賂。另被控自民國108年1月21日至5月13日期間，分別駕駛公所2輛公務車往返高雄等地處理私事共7次。

屏東地方法院今年1月間依貪污治罪條例判處陳亞麟8年徒刑，不得易科罰金，另得易科罰金部分，應執行1年徒刑，褫奪公權5年。台灣高等法院高雄分院審理期間，陳亞麟因傳喚未到遭法院發布通緝。監察院去年4月間彈劾陳亞麟後移送懲戒。

懲戒法院認為，陳亞麟所為對國家公務執行的公正性、廉潔性造成危害，於刑事審理中坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，但未能坦然面對司法，竟於審理中逃匿，判決免除職務，併罰款新台幣50萬元。可上訴。