高雄幼童疑受虐不治、胞弟也有傷 雄檢聲押父母獲准

高雄2歲女童8日疑受虐送醫不治，雄檢會同法醫相驗，釐清案情及家庭狀況，發現女童的弟弟也有疑受虐體傷。昨天訊問女童的生父母後，依妨害發育等罪聲押禁見2人獲准。

高雄市政府消防局8日晚上8時28分許獲報，三民區發生救護案件，1名幼童呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由救護車處置送醫。

高雄地檢署今天上午指出，三民區2歲女童疑受虐死亡，檢方獲報由婦幼專組主任檢察官甘若蘋及檢察官邱于芳與高雄市政府警察局三民第二分局、高雄市政府社會局組成專案小組，並於9日相驗、解剖，釐清是否涉及相關刑責。高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診室和小兒科部醫師主動發覺傷勢異常通報及立即診斷，高雄長庚醫院也迅速協助治療。

檢警發現，女童的1歲弟弟也受有疑似兒虐體傷，檢察官昨天晚間訊問女童熊姓生父、鄧姓生母，訊後認2人共同涉犯故意對兒童犯傷害及對未滿7歲幼童妨害發育罪嫌，且女童生父另涉犯施用毒品及施用毒品駕車公共危險罪嫌重大，向台灣高雄地方法院聲請羈押女童父母禁見獲准。

另女童未滿7歲的胞姊已由高雄市社會局安置，胞弟仍住院觀察中。檢方與警政、社政系統及醫療體系於連假期間通報不漏接，迅速調查釐清案情，並同步協調醫療與社工保護幼童安全。