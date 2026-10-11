快訊

退休金403萬、年領60萬年金！62歲公務員瞞妻做1事 晚年享福夢碎

影／苗栗苑裡鎮垃圾場大火濃煙竄天 消防人車搶救中

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄幼童疑受虐不治、胞弟也有傷 雄檢聲押父母獲准

中央社／ 高雄11日電

高雄2歲女童8日疑受虐送醫不治，雄檢會同法醫相驗，釐清案情及家庭狀況，發現女童的弟弟也有疑受虐體傷。昨天訊問女童的生父母後，依妨害發育等罪聲押禁見2人獲准。

高雄市政府消防局8日晚上8時28分許獲報，三民區發生救護案件，1名幼童呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由救護車處置送醫。

高雄地檢署今天上午指出，三民區2歲女童疑受虐死亡，檢方獲報由婦幼專組主任檢察官甘若蘋及檢察官邱于芳與高雄市政府警察局三民第二分局、高雄市政府社會局組成專案小組，並於9日相驗、解剖，釐清是否涉及相關刑責。高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診室和小兒科部醫師主動發覺傷勢異常通報及立即診斷，高雄長庚醫院也迅速協助治療。

檢警發現，女童的1歲弟弟也受有疑似兒虐體傷，檢察官昨天晚間訊問女童熊姓生父、鄧姓生母，訊後認2人共同涉犯故意對兒童犯傷害及對未滿7歲幼童妨害發育罪嫌，且女童生父另涉犯施用毒品及施用毒品駕車公共危險罪嫌重大，向台灣高雄地方法院聲請羈押女童父母禁見獲准。

另女童未滿7歲的胞姊已由高雄市社會局安置，胞弟仍住院觀察中。檢方與警政、社政系統及醫療體系於連假期間通報不漏接，迅速調查釐清案情，並同步協調醫療與社工保護幼童安全。

高雄 父母 聲押

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港10歲童提24罐啤酒 繼父涉虐兒辯「訓練肌肉」 生父斥笑話

用膠水黏的？陸知名景點石欄倒塌 4歲娃遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕

台中無業男痛毆3歲男童打到鼻青臉腫、昏迷送醫 還扯謊調皮被衣櫃壓傷

嘉義男酒駕逆向撞機車再撞電桿 女騎士及3歲童受傷送醫

相關新聞

台中悍女狠甩律師巴掌...7罪已重判 大鬧法院遭告發...官司又多一件

中和狠甩巴掌，已遭7罪判刑1年至1年6月不等，部分已確定尚未定應執行刑；她今年2月又在法庭上大鬧、嗆要殺律師，經法官告發後，台中地檢署再依違反維持法庭秩序命令罪嫌起訴她。

台中地政所課長為向民眾求償 竟偷查個資133次...檢方起訴求重刑

台中市中正地政事務所廖姓課長為向林姓民眾求償，竟假借職務上之機會，擅自登入地政整合系統WEB板，未經同意接連偷查林的統編歸戶地籍資料、土地地號及物建號資料高達133次，有民眾透過1999檢舉才曝光，檢方偵結依違反個人資料保護法起訴廖，請法院依法加重其刑。

枋寮前鄉長陳亞麟涉貪 懲戒法院判免職、罰50萬元

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉於任內利用發包工程索取回扣，一審判刑8年。陳亞麟二審期間逃匿遭高雄高分院通緝。懲戒法院判決陳亞...

住女密友家5晚人夫辯「陪她走出喪親痛」 法官不信判賠20萬

屏東縣張姓男子在婚姻存續期間，與蔡女相約百貨公司吃飯，連5天留宿蔡女住宿，遭妻子發現，兩人離婚收場。張妻認為，丈夫與蔡女逾越正常男女交往，提告損害賠償侵害配偶身分，求償100萬元。張男辯稱，蔡女親人過世陪伴，加上工作地點距離住家太遠才留宿。法院不採信，判張男、蔡女連帶賠償張妻20萬元，可上訴。

停車24小時收8張違停罰單 訴請撤銷免罰7200元如願 法官判決理由曝光

黃女把車停在開放停車的國有地，靠巷道位置24小時，收到8張違停罰單，被罰7200元，她不服裁罰訴請撤銷。法官審理後指出，停車場並未明確標示範圍，她未必占用巷道；縱有占用，依現場情狀也難認有故意或過失，判決撤銷罰單。

夫妻約定分別財產 可免分配退休金

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，欲依退撫法向銓敘部請求分配退休金，卻因曾工作廿二個月、享有勞退，提告遭台北高等行政法院駁回。律師陳少璿指出，公務員日後若不想讓離婚配偶分配退休金，婚前則應約定採「分別財產制」，才是根本之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。