停車24小時收8張違停罰單 訴請撤銷免罰7200元如願 法官判決理由曝光

黃女把車停在開放停車的國有地，靠巷道位置24小時，收到8張違停罰單，被罰7200元，她不服裁罰訴請撤銷。法官審理後指出，停車場並未明確標示範圍，她未必占用巷道；縱有占用，依現場情狀也難認有故意或過失，判決撤銷罰單。

判決指出，黃女去年7月19日（周六）將車停在基隆市中正區豐稔街53巷旁，供免費停車的國有空地。當晚8時3分起至隔天的晚上7時55分，遭基隆警方逕行舉發「在禁止臨時停車處所停車」8次，收到8張紅單。監理機關認定違規，每件裁罰900元，合計7200元。。

黃女訴請撤銷罰單，理由是當地巷道紅線設計有瑕疵，因為紅線外側已畫設為公有臨時停車場，附近無白線可辨識，極易造成民眾誤停。停放位置右側為電線桿，左側為停車場，未阻礙交通動線，也未妨礙行人通行，連罰8次金額高昂，顯不合比例原則。監理機關答辯，黃女主張不可採信，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，黃女違停路段有劃設紅實線，紅線內側為基隆市豐稔街53巷、59巷、65巷間道路，外側有水溝蓋、水泥或柏油鋪面及停車場。

黃女停車遭舉發違停時為熄火狀態，停放在紅線外側，右側車身並未壓到紅實線、距離紅實線目測約20公分，且約2/3車身位在水溝蓋及水泥鋪面，另約1/3車身位在柏油路面，黃車左側或前後側依序有其他車輛停放。

法官查詢2024年間的google街景圖，看到停車格位大部分斑駁、不清楚，且停車場內之路面有柏油及水泥不同材質鋪面補丁，停車場內有許多車輛停放。

這處停車場是國有財產署北區分署將國有地委託基隆市政府經營，委託期間是2024年1月5日至2028年12月31日。基市府函覆法院，停車場供民眾自由停放，無收費。無法界定黃車是否停在停車場土地範圍，停車格線也非市府繪製。

法官指出，停車格線是在基市府管理前即已劃設，黃女2025年7月間停放時停車格線，應比2024年google街景圖更不清楚。市府並無會勘確認地界，未公告停車場範圍。在未經地政人員測量確認前，黃女停車位置，不能確認屬停車場或豐稔街巷道範圍。

法官說，黃女有可能停放在停車場範圍內，難逕認必定構成「在禁止臨時停車處所停車」違規行為。縱使黃女是停放在豐稔街59巷、65巷間道路範圍，構成違規行為，但以現場各項客觀情狀，也難認她具有故意或過失，在基市府未就停車場範圍作明確標示前，監理機關不應逕予裁罰，判決撤銷8張罰單。全案可上訴。