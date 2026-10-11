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台中悍女狠甩律師巴掌...7罪已重判 大鬧法院遭告發...官司又多一件

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中和狠甩巴掌，已遭7罪判刑1年至1年6月不等，部分已確定尚未定應執行刑；她今年2月又在法庭上大鬧、嗆要殺律師，經法官告發後，台中地檢署再依違反維持法庭秩序命令罪嫌起訴她。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，台中地院、台中高分院開庭期間，林女朝弟弟前後委任的3名女律師辱罵、飆三字經，還當庭作勢賞巴掌甚至追打、扯髮及潑不明液體，法院已依傷害、恐嚇罪2罪，判她1年2月、1年，全案已確定。

林女恐嚇、攻擊3名女律師案件開庭期間，時任中律公會理事長吳中和、秘書長侯珮琪今年2月10日到庭旁聽，林以被告身分出庭，卻要求2人自報身分，並誤認他們是記者，當眾違規在法庭內朝2人拍照，甚至揚言要殺了他們。

吳中和當時說，法官僅柔性勸導林女，當庭消極不作為，林女在法庭恐嚇要殺人，庭訊後仍然自由離開法院，更感嘆在公開審理制度下，任何人都可以自由旁聽，法院卻一再讓一個被告反覆在法庭內公開嗆要殺律師的人，難道不是嚴重破壞人民對司法的信賴與尊敬嗎？

法官態度消極引爆律師界不滿，3月17日再開庭時，有20多位律師披上白袍到場聲援，未料林女變本加厲，直接在法院走廊朝吳中和狠甩一巴掌，並持續爆粗口、咆哮，現場法警不以現行犯逮捕、法官改採不公開審理，中院消極態度再度引起軒然大波。

林女打吳中和後持續在網路朝律師死亡威脅，遭檢方收押、起訴，中院一審再依3個恐嚇罪、1個個資法及1個傷害罪，5罪判她1年1月至1年6月不等，目前上訴二審中。

針對林女2月10日行為，中院事後予以告發；中檢起訴指出，林不滿他人旁聽，質問旁聽者身分，審判長吳欣哲曉諭旁聽人無義務向她表明身分，命令林女勿干擾他人旁聽權利以維持法庭秩序，林仍持續對旁聽人叫囂、大聲表達不滿，吳欣哲再度制止無效，還反稱「法庭沒有秩序。」

檢方訊時，林女全程保持緘默，但有中院開庭筆錄、錄音等可佐證，檢方偵結依違反法院組織法違反維持法庭秩序命令罪嫌起訴她。

林女曾當眾朝時任律師公會理事長吳中和打巴掌，又對律師攻擊、死亡威脅，大鬧法庭，衍生多起官司，至今已有7罪遭判刑，近日再被依違反法院組織法起訴。聯合報系資料照
林女曾當眾朝時任律師公會理事長吳中和打巴掌，又對律師攻擊、死亡威脅，大鬧法庭，衍生多起官司，至今已有7罪遭判刑，近日再被依違反法院組織法起訴。聯合報系資料照

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