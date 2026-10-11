印傭竊雇主金條 量刑過重上訴 二審認罪改判

印尼籍家庭幫傭「比比」（中文名）利用雇主信任，偷拿鑰匙開保險箱，分次竊走十條、總重一公斤，市值約四百六十四萬元的金條變賣，一審認為她不認罪且嚴重破壞信賴關係，依竊盜罪判刑四年十月，並宣告執行完畢後驅逐出境。比比上訴改口認罪，台灣高等法院認為一審刑度明顯偏離類似案件量刑，且未充分說明重刑理由，改判二年二月確定。

判決指出，比比自二○一八年起受僱於彭姓女雇主，在台北市內湖區擔任家庭幫傭，深受彭婦一家信任，平時連旅遊、泡湯、聽演講都會與彭婦一家同行，彭婦甚至曾借款幫忙應急。

比比因家人在印尼買地，且自己積欠當地高利貸，二○二五年六月至二○二六年一月間，趁雇主不在家，偷拿藏在衣櫥舊皮夾內的保險箱鑰匙，分次搬走十條、每條重一百公克的金條，再低價賣給同鄉，彭婦發現黃金遭竊後報警。

比比在警詢、偵查及法院羈押訊問時均坦承犯行，甚至在押期間寫信給彭婦「謝謝你們家人一直把我當家人照顧」，懇求不要讓她坐牢。

但到了士林地院審理時，比比翻供，辯稱自己沒看過也沒拿過黃金，因在警察局「太害怕」才胡亂承認。

士院認為，比比在偵查及羈押訊問時都有律師陪同，且從拘提到移審已相隔半個多月，不太可能因驚恐而隨意自白，加上她能清楚交代保險箱鑰匙藏在「黑色皮夾」等細節，還反覆爭執「黃金是在保險箱內拿到，不是從首飾盒拿的」，與因驚恐一概認罪不同。

士院審酌彭婦視比比如同家人，比比卻破壞信任、造成重大財產損失，且未和解，依竊盜罪判刑四年十月，並在執行完畢後驅逐出境。

比比就量刑上訴，主張自己照顧雇主逾七年、一時犯錯，且一審刑度過重，請求從輕量刑；檢察官則未上訴。

高院審理時，比比改口坦承犯行，合議庭檢索司法院「事實型量刑資訊系統」，發現若設定「竊取財物一百萬元以上、未賠償損失、審判中否認」等條件，平均刑度僅一年多，最高刑度也只有兩年。

合議庭認為一審判處四年十月已接近法定刑五年上限，卻未充分說明為何給予重刑，有違平等及罪刑相當原則。

高院指出，比比二審終能認罪、節省訴訟資源，有悔悟之心，雖未獲雇主原諒，也沒與雇主和解，但一審量刑裁量不當，未具體考量被告行為責任輕重，因此撤銷原判決，改判二年二月徒刑定讞。