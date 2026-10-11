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法官待審案件多 量刑系統僅供參考

聯合報／ 記者翁至成王宏舜／台北報導

印尼籍看護比比竊取雇主價值四百六十四萬元的黃金，一審重判四年十月刑，二審引司法院「事實型量刑資訊系統」比對類似案件，改判二年二月確定。學者認為，一審過度強調被告犯後態度，未充分衡量刑罰目的及社會復歸；法界人士指出，量刑資訊系統對法官無約束力，僅是參考，法官量刑時可能更重視同儕意見及法院內部的量刑慣例。

法官「輕判」常為國人詬病，司法院的量刑資訊系統是透過統計、歸納「過去」法官判決的平均刑度，外界質疑過去判決本來就偏輕，系統算出來的「行情」自然就輕。

司法院二○二一年曾擬定「刑事案件量刑妥適法草案」，預計籌設量刑準則委員會，但被指疊床架屋、增加肥缺，不了了之。

中正大學犯罪防治學系教授馬躍中認為，比比案一審未考量被告的生命歷程，包括來台工作多年、過往素行等情狀，也應檢視刑罰的應報與預防目的。馬指出，被告為外籍人士，另有執行完畢後驅逐出境的保安處分，是否須判接近五年重刑才有嚇阻效果，一審應更具體說明，否則無其他加重事由，判接近法定刑上限相當罕見，而二審判刑已是平均以上。

律師林帥孝分析，一審判決書花費相當篇幅記載並駁斥被告翻供，顯見「不認罪」是重判關鍵；二審改判則反映一審刑度相較一般實務確實偏重，被告重新認罪也成為量刑因素之一，至於量刑資訊系統「僅是參考」。

有法官說，判刑前未必會看量刑資訊系統，反而更重視同儕意見，久而久之可能形成各法院不同的量刑慣例，影響法官對刑度輕重的心證。因手上待審案件多，有法官直言從未使用量刑資訊系統。

實務上辯護人常引用量刑系統爭取減刑，但吞敗案例不少。富商向詠強二○二三年十一月酒後開保時捷行經北市敦化南路二段，撞死過馬路的新加坡籍男空服員，判刑六年八月確定，辯護人在二審和三審都主張，量刑資訊系統類似案件平均刑度為一年十一月，認為原審未充分說明量刑理由；法院則指量刑系統僅供參考，不同案件的犯罪情節各異，不能單憑系統數據直接比附援引。

司法院 印尼 法官

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