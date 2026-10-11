離婚婦欲分配前夫退休金 行政訴訟敗訴

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，她依公務人員退休資遣撫卹法向銓敘部申請分配前夫退休金遭拒，訴願也被駁回，改提行政訴訟，請求准許。台北高等行政法院認為陳婦在婚姻期間曾受聘於多名雇主，未來享有勞工退休金，但丈夫卻無法同樣依勞工退休金條例請求分配退休金，不符退撫法互惠原則，銓敘部否決有理，判她敗訴。

楊任職新北市警新店分局，二○○○年四月與陳婦結婚，二○二四年十一月離婚，因雙方對於分配退休金的比例、金額談不攏，陳婦循退撫法向銓敘部請求分配遭拒，經訴願後也被駁回。陳婦不服考試院的訴願決定，提起行政訴訟。

陳婦主張，她與楊的婚姻長達廿四年七個月，其中廿二年十個月為全職家庭主婦，雖曾短暫就職，但勞退年資僅一年十個月，加上離婚時才四十七歲，未達勞基法自請退休及強制退休的法定條件，無從享有退休金。

陳婦表示，她請求分配的部分，是自身沒有參加勞工保險，也沒有加入勞退制度的那段期間，前夫所累積的退休金。然而，銓敘部只因她短暫累積的勞退資金，便全盤否認她長年對於婚姻家庭的貢獻，違反憲法「無分男女，在法律上一律平等」的實質平等原則。

銓敘部抗辯，依陳婦的勞退個人專戶明細顯示，她在二○○六年四月至二○二一年十一月間，曾由多位雇主提繳勞工退休金，年滿六十歲時即可請領，但現行勞退條例尚無同等的離婚配偶退休金分配請求權，不符合退撫法互惠原則，否決請求並無違誤。

北高行認為，退撫法所規範的主體，在於離婚配偶婚姻期間「有無依其他法律享有退休金」，並非以年資或享有權益的期間長短作為判斷基準，自然也無法因短期工作、其餘時間擔任家庭主婦為由，分別計算或切割處理分配請求權。

北高行強調，退撫法是以互惠為目的，避免公務員退休金可被分配，卻無法同等地分配離婚配偶的退休金，與性別、婚姻中家庭分工或個人經濟能力無關，本案否決結果更不是針對女性的差別待遇，銓敘部認事用法並無違誤，判陳婦敗訴。本案可上訴。