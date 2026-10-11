快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

夫妻約定分別財產 可免分配退休金

聯合報／ 記者謝亞庭／台北報導

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，欲依退撫法向銓敘部請求分配退休金，卻因曾工作廿二個月、享有勞退，提告遭台北高等行政法院駁回。律師陳少璿指出，公務員日後若不想讓離婚配偶分配退休金，婚前則應約定採「分別財產制」，才是根本之道。

依退撫法第八十二條第一項規定，公務員的離婚配偶婚姻滿二年者，可請求分配該公務員支領的退休金；同條第二項則明文，離婚配偶於婚姻期間依其他法律享有退休金者，若欲行使分配請求權，則以該公務員依他法享有同等退休金分配請求權者為限。

律師陳少璿認為，本案判決採取「只要婚姻存續期間曾依法取得勞退權益，就整體排除，而不能切割家管期間與勞工期間」的見解，雖與退撫法第八十二條第二項無牴觸，但也忽略了該規定，未必當然導出「一日勞退，全婚姻期間均喪失請求權」的結論。

退休金 財產 夫妻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

結縭15年喊離…丈夫努力改變挽不回 人妻一句話道出悲傷事實

姊留破億保單給禪院 弟妹沒領到保險金卻要繳千萬遺產稅

同性婚姻發現太太外遇男生 女攤牌得到對方開口一句話超殘忍

賣房省稅 善用一生一次優惠

相關新聞

夫妻約定分別財產 可免分配退休金

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，欲依退撫法向銓敘部請求分配退休金，卻因曾工作廿二個月、享有勞退，提告遭台北高等行政法院駁回。律師陳少璿指出，公務員日後若不想讓離婚配偶分配退休金，婚前則應約定採「分別財產制」，才是根本之道。

離婚婦欲分配前夫退休金 行政訴訟敗訴

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，她依公務人員退休資遣撫卹法向銓敘部申請分配前夫退休金遭拒，訴願也被駁回，改提行政訴訟，請求准許。台北高等行政法院認為陳婦在婚姻期間曾受聘於多名雇主，未來享有勞工退休金，但丈夫卻無法同樣依勞工退休金條例請求分配退休金，不符退撫法互惠原則，銓敘部否決有理，判她敗訴。

待審案件多 法官量刑 系統僅供參考

印尼籍看護比比竊取雇主價值四百六十四萬元的黃金，一審重判四年十月刑，二審引司法院「事實型量刑資訊系統」比對類似案件，改判二年二月確定。學者認為，一審過度強調被告犯後態度，未充分衡量刑罰目的及社會復歸；法界人士指出，量刑資訊系統對法官無約束力，僅是參考，法官量刑時可能更重視同儕意見及法院內部的量刑慣例。

印傭竊雇主金條 量刑過重上訴 二審認罪改判

印尼籍家庭幫傭「比比」（中文名）利用雇主信任，偷拿鑰匙開保險箱，分次竊走十條、總重一公斤，市值約四百六十四萬元的金條變賣，一審認為她不認罪且嚴重破壞信賴關係，依竊盜罪判刑四年十月，並宣告執行完畢後驅逐出境。比比上訴改口認罪，台灣高等法院認為一審刑度明顯偏離類似案件量刑，且未充分說明重刑理由，改判二年二月確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。