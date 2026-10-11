夫妻約定分別財產 可免分配退休金

陳姓婦人與楊姓警員結束廿四年婚姻，欲依退撫法向銓敘部請求分配退休金，卻因曾工作廿二個月、享有勞退，提告遭台北高等行政法院駁回。律師陳少璿指出，公務員日後若不想讓離婚配偶分配退休金，婚前則應約定採「分別財產制」，才是根本之道。

依退撫法第八十二條第一項規定，公務員的離婚配偶婚姻滿二年者，可請求分配該公務員支領的退休金；同條第二項則明文，離婚配偶於婚姻期間依其他法律享有退休金者，若欲行使分配請求權，則以該公務員依他法享有同等退休金分配請求權者為限。

律師陳少璿認為，本案判決採取「只要婚姻存續期間曾依法取得勞退權益，就整體排除，而不能切割家管期間與勞工期間」的見解，雖與退撫法第八十二條第二項無牴觸，但也忽略了該規定，未必當然導出「一日勞退，全婚姻期間均喪失請求權」的結論。