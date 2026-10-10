快訊

跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

美國對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

國慶交管文宣出包！志航基地圖示放共機「殲-10」 公路局火速致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

沒撞到也有事！台南男紅線違停擋視線 害騎士自摔亡遭判刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子去年5月6日駕駛小貨車至台南山上市區紅線違停，柯姓男子騎機車經該路段T字路口欲右轉，因視線遭該車阻擋，無法發現胡姓司機駕駛大貨車行駛至該路口，柯見狀遭受驚嚇而煞車自摔，救治11天仍不治，楊被訴過失致死，與柯家屬調解成立，被判5月並獲緩刑。

檢方起訴，楊案發當天上午10時43分許將小貨車停在畫有禁止臨時停車紅線處，致柯視線遭小貨車阻擋，由北往南方向行駛至T字路口並欲右轉，無法發現胡駕駛營業大貨車由西往東方向行駛路口，柯駛入路口時遭受驚嚇而煞車失控自摔，人車倒地。

柯經送往永康奇美醫院救治，仍因右側連枷胸併血氣胸，致敗血性休克併多重器官衰竭而於同年5月17日晚間死亡。

案經檢警相驗及醫院診斷證明等，證明柯因交通事故受有右側連枷胸併血氣胸，致敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。同時，新化警分局道路交通事故調查報告，及台南市府交通局函附覆議意見書，證明楊違規停車，妨礙交通，為肇事次因。

台南地院指出，楊犯過失致人於死罪，又於肇事後主動報警並告知己為肇事者，坦承犯行進而接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑。

台南地院審酌，楊駕駛自用小貨車，於禁止臨時停車處所停車，致騎乘機車的被害人，因視線受影響，見營業大貨車經過路口時受驚嚇而煞車失控摔倒，被害人送醫救治多日後仍不幸死亡，致家屬承受天人永隔巨慟。

楊犯後自始坦認犯行，並與死者家屬調解成立，並已依約賠償完畢，犯後態度尚屬良好。被害人就本案交通事故發生則為肇事主因。法官認楊犯過失致人於死罪處5月徒刑，緩刑2年。

台南地院指出，楊男犯後自始坦認犯行，並與死者家屬調解成立，並已依約賠償完畢，犯後態度尚屬良好，法官認他犯過失致人於死罪處5月，緩刑2年。聯合報系資料照
台南地院指出，楊男犯後自始坦認犯行，並與死者家屬調解成立，並已依約賠償完畢，犯後態度尚屬良好，法官認他犯過失致人於死罪處5月，緩刑2年。聯合報系資料照

違停 騎士 自摔 台南 過失致死

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遊覽車疑超車與機車碰撞 女騎士摔傷送醫

北市中山區路口紅燈反應不及 3機車撞一團、1人受傷

台中新社車禍2人受傷 警民20多人合力抬車解危恢復通行

基隆監獄收容人猝死…2管理員涉輪流毆打傷害致死罪送辦 20萬及15萬交保

相關新聞

沒撞到也有事！台南男紅線違停擋視線 害騎士自摔亡遭判刑

楊姓男子去年5月6日駕駛小貨車至台南山上市區紅線違停，柯姓男子騎機車經該路段T字路口欲右轉，因視線遭該車阻擋，無法發現胡姓司機駕駛大貨車行駛至該路口，柯見狀遭受驚嚇而煞車自摔，救治11天仍不治，楊被訴過失致死，與柯家屬調解成立，被判5月並獲緩刑。

竊盜累犯連偷兩車現金160元…被判7月徒刑不能易科罰金 原因曝

黃姓男子今年5月間翻越別人家圍牆，接連打開兩輛車的車門，竊取合計160元後離去，車主發現車內零錢不翼而飛向警方報案。彰化地方法院審結，依犯踰越牆垣竊盜罪，判處黃男有期徒刑7月。可上訴。

誰往我家廚房潑尿？新竹住戶報警驗DNA揪出真凶 判刑2月

新竹莊男無故朝他人租屋處廚房排油煙機通風管潑灑尿液等腥臭液體，造成被害人地板、灶台及鍋碗瓢盆沾滿黃色臭液。警方採集液體送驗，驗出男性DNA與莊男相符。新竹地院依毀損罪判莊男2月徒刑，得易科罰金6萬。

獨／偷店員搶購的超人氣蘋果糖葫蘆 高雄女付出23倍慘痛代價

高市郭姓女子去年11月底至新光三越百貨左營店地下2樓超市逛街時，偷走店員搶購來擺在架上的一顆約160元「蘋果糖葫蘆」，放入同行妹妹紙袋離去。案經橋頭地院審結，依竊盜罪判郭女罰金3000元，緩刑2年，並須向國庫繳納800元，偷一顆糖葫蘆付出23倍代價不斐。全案可上訴。

電動貓砂盆短路起火燒客廳二審逆轉 房客、MOMO、代理商要合賠81萬

潘姓男子在租屋處養2隻貓，從MOMO購物網買湧風公司代理的「PETKO智能全自動貓砂盆」發生短路起火燒毀客廳，阮姓房東主張消防鑑定認為是貓抓電線才引燃提告求償；台中地院一審認為鑑定僅「推測」判阮敗訴，台中高分院二審採信鑑定，改判潘及MOMO、湧風應給付阮81萬元，全案確定。

主管當偵探踩紅線…因差旅費私查女部屬ETC 二審逆轉判刑6月

謝姓公司主管質疑陳姓女部屬不實申報差旅費，經認定未違反其規定，仍藉故要求人資提供其履歷表而蒐集身分證及地址，查詢ETC通行費明細，反被訴職場霸凌記過，還具狀向檢方舉發而挨告，一審獲判無罪，檢方不服上訴，二審認謝違反個資法應執行6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。