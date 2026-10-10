沒撞到也有事！台南男紅線違停擋視線 害騎士自摔亡遭判刑

楊姓男子去年5月6日駕駛小貨車至台南山上市區紅線違停，柯姓男子騎機車經該路段T字路口欲右轉，因視線遭該車阻擋，無法發現胡姓司機駕駛大貨車行駛至該路口，柯見狀遭受驚嚇而煞車自摔，救治11天仍不治，楊被訴過失致死，與柯家屬調解成立，被判5月並獲緩刑。

檢方起訴，楊案發當天上午10時43分許將小貨車停在畫有禁止臨時停車紅線處，致柯視線遭小貨車阻擋，由北往南方向行駛至T字路口並欲右轉，無法發現胡駕駛營業大貨車由西往東方向行駛路口，柯駛入路口時遭受驚嚇而煞車失控自摔，人車倒地。

柯經送往永康奇美醫院救治，仍因右側連枷胸併血氣胸，致敗血性休克併多重器官衰竭而於同年5月17日晚間死亡。

案經檢警相驗及醫院診斷證明等，證明柯因交通事故受有右側連枷胸併血氣胸，致敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。同時，新化警分局道路交通事故調查報告，及台南市府交通局函附覆議意見書，證明楊違規停車，妨礙交通，為肇事次因。

台南地院指出，楊犯過失致人於死罪，又於肇事後主動報警並告知己為肇事者，坦承犯行進而接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑。

台南地院審酌，楊駕駛自用小貨車，於禁止臨時停車處所停車，致騎乘機車的被害人，因視線受影響，見營業大貨車經過路口時受驚嚇而煞車失控摔倒，被害人送醫救治多日後仍不幸死亡，致家屬承受天人永隔巨慟。

楊犯後自始坦認犯行，並與死者家屬調解成立，並已依約賠償完畢，犯後態度尚屬良好。被害人就本案交通事故發生則為肇事主因。法官認楊犯過失致人於死罪處5月徒刑，緩刑2年。