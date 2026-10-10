竊盜累犯連偷兩車現金160元…被判7月徒刑不能易科罰金 原因曝

黃姓男子今年5月間翻越別人家圍牆，接連打開兩輛車的車門，竊取合計160元後離去，車主發現車內零錢不翼而飛向警方報案。彰化地方法院審結，依犯踰越牆垣竊盜罪，判處黃男有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，黃男今年5月某日清晨2點多徒步經過溪湖鎮一處人家，見四下無人，翻越圍牆進入後，見庭園中兩輛車均未上鎖，接連打開車門竊取車內零錢各100元、60元，得手後隨即離去。天亮車主要駕車出門前發現車上零錢失竊而報警，警方調閱路口監視畫面，循線逮捕黃男。

法院認為，黃男先前因竊盜等案件被彰化地院裁定應執行有期徒刑1年3月確定，民國113年8月縮短刑期執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，可認他對刑罰反應力薄弱，顯未思悔過。

彰化地院審酌，踰越牆垣方法行竊為加重竊盜犯行，所為侵害他人財產法益及危害社會治安甚鉅，實屬不該，惟考量犯後坦承犯行，兼衡黃女的素行、犯罪動機、竊取物品價值、智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。