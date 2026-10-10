誰往我家廚房潑尿？新竹住戶報警驗DNA揪出真凶 判刑2月

新竹莊男無故朝他人租屋處廚房排油煙機通風管潑灑尿液等腥臭液體，造成被害人地板、灶台及鍋碗瓢盆沾滿黃色臭液。警方採集液體送驗，驗出男性DNA與莊男相符。新竹地院依毀損罪判莊男2月徒刑，得易科罰金6萬。

判決書指出，莊男去年3月28日晚間9時4分許，前往被害人租屋處後方，基於毀損犯意，朝廚房排油煙機通風管潑灑自己的尿液等腥臭液體，液體進入廚房後，造成廚房地板、排油煙機、灶台及鍋碗瓢盆等物品遭到汙染，不堪使用。

被害人當晚9時許返回租屋處，一進屋便發現廚房味道相當濃重，開燈查看後，赫然發現地板、排油煙機及灶台周邊都有黃色且帶有腥臭味的液體，認為事有蹊蹺，因此報警處理。

警方到場採證，將現場遺留的腥臭液體送交刑事警察局鑑定，結果從液體中檢出莊男的DNA。檢方綜合莊男警詢供述、被害人指訴、證人證詞、鑑定書及現場照片等證據，認定莊男涉犯毀損罪。

法官認為，莊男漠視他人財產法益，恣意侵害他人財產權，法治觀念薄弱，犯後也未與被害人達成和解，行為實屬可議，最終依毀損他人物品罪，判處莊男有期徒刑2月，易科罰金6萬。全案仍可上訴。