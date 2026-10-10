獨／偷店員搶購的超人氣蘋果糖葫蘆 高雄女付出23倍慘痛代價

高市郭姓女子去年11月底至新光三越百貨左營店地下2樓超市逛街時，偷走店員搶購來擺在架上的一顆約160元「蘋果糖葫蘆」，放入同行妹妹紙袋離去。案經橋頭地院審結，依竊盜罪判郭女罰金3000元，緩刑2年，並須向國庫繳納800元，偷一顆糖葫蘆付出23倍代價不斐。全案可上訴。

判決指出，郭姓女子去年11月30日晚間10時許，在高市左營區新光三越百貨地下2樓超市內，發現周姓店員將在該百貨10樓日本展購買的價值約160元的蘋果糖葫蘆放在貨架上，趁周女不注意，偷走糖葫蘆丟入不知情的同行妹妹的紙袋內從容離開現場。

後來周女發覺蘋果糖葫蘆遭竊，調閱監視器畫面報警，警方循線查獲郭女到案，並依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署起訴。

原本檢方聲請簡易判決處刑，但橋頭地院法官裁定改依通常程序審理，後郭女於法院審理程序中當庭坦承犯罪，法官認宜以簡易判決處刑，審酌郭女不尊重他人財產權，率然竊取他人財物實屬不該；惟考量其犯後坦承犯行、態度尚佳，且過去並無故意犯罪前科，素行良好，衡其學經歷與家庭經濟狀況等情狀，依竊盜罪量處罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

原本提告的店員周女審理時希望郭女依被竊糖葫蘆價額的5至10倍價格捐錢給流浪動物保護機構做為緩刑條件。但法官考量避免獨厚特定公益團體及執行上的難度，認由郭女向國庫繳納做為緩刑條件較為妥適，給予郭緩刑2年，並應於判決確定翌日起1年內，向國庫繳納8佰元。