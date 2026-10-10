電動貓砂盆短路起火燒客廳二審逆轉 房客、MOMO、代理商要合賠81萬

潘姓男子在租屋處養2隻貓，從MOMO購物網買湧風公司代理的「PETKO智能全自動貓砂盆」發生短路起火燒毀客廳，阮姓房東主張消防鑑定認為是貓抓電線才引燃提告求償；台中地院一審認為鑑定僅「推測」判阮敗訴，台中高分院二審採信鑑定，改判潘及MOMO、湧風應給付阮81萬元，全案確定。

阮姓房東主張，2023年2月將龍井區房子出租給潘姓房客，同年5月1日卻發生火災，經台中市消防局鑑定後，認為是客廳的PETKO智能全自動貓砂盆電源線絕緣披覆遭貓爪破壞，產生斷路電弧高溫引燃起火。

阮表示，貓砂盆是潘男自富邦公司網路購物網站（MOMO購物網），由湧風電子商務公司進口，該貓砂盆無設置防貓抓、咬電源線的保護裝置，不符科技或專業水準可合理預期的安全性，富邦、湧風公司應負連帶賠償，另潘男未採取措施對貓咪管束，對3人求償81萬6469。

台中地院一審時，潘辯稱自己就火災無過失，該貓砂盆於各大通路都有販售，應是依商品檢驗法完成驗證的商品，他正常使用沒違反注意義務。

富邦公司說，該貓砂盆經主管機關檢驗合格，公司已盡善良管理人注意，且收受本案民事起訴狀後已全面下架該貓砂盆；湧風公司表示，火災鑑定無法排除其他人為因素，加上該貓砂盆被貓咬、抓破導致起火前所未聞，非一般人能預見防範，不能直接認為他們未盡善良管理人注意義務。

一審認為，消防鑑定不能確定就是貓咪造成起火，無從僅以鑑定的「推測」就認定是潘男養的2隻貓動作導致，且潘使用自動清潔貓砂盆，作用本是飼主不在時仍能維持清潔，與一般養貓飼主使用電器習慣無異，潘屬一般合理使用電器，認定阮求償無據予以駁回。

台中高分院二審再根據鑑定、消防員證詞，發現貓砂盆的電線絕緣披覆遭破壞短路起火，可排除電源線纏繞、彎折，現場也無老鼠嚙咬，因而採信是遭貓抓咬才起火。

二審認為，市面上普遍販售避免寵物抓咬電線的保護套，潘讓電線裸露、未和貓隔離，且相關機構也不是就貓砂盆的電線是否防止貓抓咬做認證，認定潘有過失。

二審也認為，「貓」咬電源線釀短路起火，是製造、販售企業可預見風險，富邦、湧風公司未就貓砂盆電源線設計防抓咬或斷電設備，說明書上也無警語或安全防護，應負連帶賠償之責，將原判決廢棄，改判潘男、富邦及湧風公司應給付阮姓房東共81萬6469元，全案確定。

消防鑑定發現，智能全自動貓砂盆電源線短路跡象。圖／台中市消防局提供

龍井區出租套房起火，客廳被燒成焦黑。圖／台中市消防局提供