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主管當偵探踩紅線…因差旅費私查女部屬ETC 二審逆轉判刑6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

謝姓公司主管質疑陳姓女部屬不實申報差旅費，經認定未違反其規定，仍藉故要求人資提供其履歷表而蒐集身分證及地址，查詢ETC通行費明細，反被訴職場霸凌記過，還具狀向檢方舉發而挨告，一審獲判無罪，檢方不服上訴，二審認謝違反個資法應執行6月。

檢方起訴，謝與陳女2人分別為主管及部屬關係。依公司員工出差管理辦法規定，凡使用自用車出差洽公，以私車公用補助標準表對應金額進行核銷，無須檢附憑證。陳女於2023年6月11日至12日出差，以自用車作為交通費用報支，依規定並無須檢附憑證。

謝要求她提供轎車車牌號碼後，佯稱要了解她過往工作經歷為由，要求人資處同事提供其履歷表，蒐集她的身分證號碼及通訊地址，同年7月20日據此上遠通電收網站，查詢她2022年10月、12月及2023年6月間行經高速公路電子收費通行費明細。

他向公司指摘陳女不實申報差旅費，經內部調查認定她並未違反規定，謝仍將非法取得其地址及車行資料等，並於2024年初具狀向台南地檢署告發，指控她向公司不實申報差旅費，涉有詐欺取財犯嫌，使她無端接受司法調查。

謝辯稱，陳女以自用車申請台南廠與新竹縣交通費，原已同意其報支申請，然因當天活動他均有參與，突然想到有同事至高鐵站接送陳女，他以為陳女應是坐高鐵，才與同事相約高鐵會合，所以對陳女以自用車報支申請產生合理懷疑。

他說，數度要求陳女提供ETC通行費紀錄作為佐證，她均拒絕提供，令他更加懷疑陳女出差是否自行開車。 因陳女拒不提出，他想要自行查證始能正確核決，所以向人資詢問其身分證字號、出生年月日，人資沒有提供，他才詢問法務表示有員工出差費申請可能涉及浮報，需要資料以便查詢，承辦才與他一同至人資索取資料。

陳女說，謝以交通費有疑慮，又對她交通報支私車公用提出疑慮，要求她提供身分證跟私車車牌，並說要用這些資料查詢出差當日ETC資料，經她拒絕後，期間仍不斷拷問要求她提供，2023年7月向公司提出申訴。

她表示，同年10月間收到公司回覆她調查報告，提到謝未經公司授與調查權限及其同意，透過公司員工資料任意輸入其個資及車牌並查詢私車紀錄、任意竊取當日住宿資料，她才發現的；謝這些行為已侵犯她的個資及隱私權。

一審認謝是否有意圖損害告訴人利益不法意圖有疑，法官認證據不足而判無罪。檢方不服上訴。

台南高分院指出，謝明知身分證號碼、通訊地址、車牌號碼等資料，均屬個人隱私，竟仍未於特定目的必要範圍內、以合於誠信原則及比例原則方式蒐集及利用，窺探陳女隱私，且陳女於原審審理中也表示，因謝的行為造成其心理感到害怕及恐懼，已更換車牌等，足認已使陳女隱私權受損。

又謝在公司調查後，已確認陳女並無不實申報差旅費，卻仍不知停止使用違法蒐集個資，反進一步持之向檢察官提起告發，使陳女無端遭受司法調查，面臨刑事偵查及法律追訴風險，名譽有受損之虞。法官認他犯非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，共2罪，各處4月，應執行6月，可易科罰金。

台南高分院指出，謝男在公司調查後，已確認陳女並無不實申報差旅費，卻仍不知停止使用違法蒐集個資，反進一步持之向檢察官告發，法官認他違反個資法應執行6月。聯合報系資料照
台南高分院指出，謝男在公司調查後，已確認陳女並無不實申報差旅費，卻仍不知停止使用違法蒐集個資，反進一步持之向檢察官告發，法官認他違反個資法應執行6月。聯合報系資料照

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