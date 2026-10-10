台中無業男痛毆3歲男童打到鼻青臉腫、昏迷送醫 還扯謊調皮被衣櫃壓傷

台中1名男子婚後無業，在家照顧妻子和前夫生的3歲男童，卻將他打到腦出血昏迷，還謊稱孩子調皮扳倒衣櫃被壓傷，男童搶救後撿回一命卻導致全面性發展遲緩；台中地院認為，男子疏於照顧小孩又施暴成傷，依成年人故意對兒童犯傷害罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，男子2021年1月結婚，和妻子與前夫生的兒子同住，2人後來也生了1名小孩，一家四口同住北屯區租屋處。由於男子無業，平時負責照顧男童，但他2023年5月27日卻痛毆男童一頓，打到他鼻青臉腫、牙齦嘴唇都撕裂傷，甚至腦出血、顱骨骨折及腦水腫。

直到當天下午1點多，他才將男童送醫急救，但小孩當下已經意識不清、生命狀況不穩定，所幸醫師手術後直至6月9日才出院。

檢方訊時，男子矢口否認傷害，辯稱他以為男童調皮把衣櫃用下來，當時孩子在床上側躺，衣櫃倒下來不清楚當下有沒有壓到他，但在叫車送醫途中，男童還有從床上掉下來。

妻子則說先生平常會毆打小孩，當天中午得知兒子受傷，和先生視訊時看到兒子躺在床上，但衣櫃並沒有壓在孩子身上。

醫院診斷指出，男童到院時意識不清、生命狀況不穩，且有發展遲緩病史，當天就施以顱內血腫清除手術，治療期間也使用呼吸器、給藥；此外，男子和妻子生的另名小孩，出生後僅僅21天就發生右大腿骨折，可見男子平時照顧就有輕忽。

檢方認為，男童當時3歲，身高90公分、體重15公斤，力氣顯不足扳倒木製衣櫃，就算他從床上掉落也不足造成如此傷害，不採信其辯詞。

檢方依成年人故意對兒童傷害罪起訴男子，並請法院審酌他犯後態度不佳，釀男童一度昏迷，生命顯已受危險，平時又疏於照顧小孩，請從重量刑。

台中地院審酌，男子徒手打到男童受傷、全面性發展遲緩，考量他最終坦承、無前科，依成年人故意對兒童犯傷害罪判他10月徒刑。

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