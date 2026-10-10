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他酒醉在派出所罵警流氓、禿頭被上銬 法官駁正當防衛判賠15萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市沈姓男子去年1月酒後到派出所對一名巡佐辱罵「你是流氓」、「警察流氓」、「禿頭」等語，法官依公然侮辱罪判拘役58天，警提民事損害求償，法官判決沈要賠15萬元，沈不滿提出上訴，主張他當天陳情被拒，言詞內容屬正當防衛，一審判決違反憲法言論自由，但二審法官以言詞具侮辱性及針對性，手段非正當防衛駁回。

基隆地院一審判決書指出，沈男稱民國112年間曾因行車糾紛，遭3、4人毆打成傷，第二分局東光派出所查獲2人，但沈男不滿警只查獲2人，去年1月2日晚在家飲酒後，3日凌晨到東光派出所值班台前，大聲表明不滿他被打傷案件處理情形，說了十多分鐘後，對一名巡佐及在場員警稱，「你們失職」、「你在這邊幾十年，在這邊腐化、腐爛」等語。

巡佐告知沈男喝酒爛醉行為需要保護管束，沈拒絕簽保護管束同意書，還大罵「流氓」、「你是流氓」、「你是地方人，你是流氓」、「警察流氓」等語，巡佐當場逮捕沈，對其宣告訴訟權利、使用戒具手銬，銬在人犯戒護區。沈被上銬後仍接續罵不停，還說「沙小」、「什麼東西禿頭」等。

刑事部分，法官原依妨害公務判沈男有期徒刑5月。沈提上訴，法官撤銷原判決，認為不構成妨害公務，改依公然侮辱罪判拘役58天。

巡佐民事提告沈男貶損名譽與社會評價，指蒙受難以形諸於筆墨精神上痛苦，依民法侵權行為求償30萬元，法官一審判決沈男要賠15萬元。

沈男不滿提上訴，主張此前遭「暴力傷害、電話恐嚇」長達2年然持續報案陳情皆無斬獲，案發當日再次前往東光所報案陳情，輪值外勤職務巡佐在東光所值班台前干預、阻止「行使合憲陳情之權利」，言詞乃「比例性」、「防衛性」維權。

法官勘驗相關影音，認為沈男言詞聲音宏亮，足以令在場不特定人均得聽聞，言詞具侮辱性，以一般社會通念，均在嘲弄、謾罵、鄙視、攻擊，屬情緒性人身攻擊，為輕蔑他人、使他人難堪之用語，客觀上足使人誤認巡佐乃怠忽職守、找麻煩之人。

法官說，沈男指無法報案等說法云云，認為縱有此情況，應循合法管道向東光所上級單位提出申訴，而非以侮辱言詞辱罵警察，也無涉違憲，辱罵言詞並非正當防衛行為，賠償15萬為合宜，駁回上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一男在派出所罵警「警察流氓、禿頭」被上銬，上訴控違憲，法官駁回判賠15萬 。記者游明煌／攝影
一男在派出所罵警「警察流氓、禿頭」被上銬，上訴控違憲，法官駁回判賠15萬 。記者游明煌／攝影

法官 基隆 行車糾紛

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