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蘭嶼鄉公所工程採購涉貪案 約僱技士二審判10年6月…最高法院撤銷發回

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署偵辦蘭嶼鄉公所工程採購涉貪案，約僱人員潘欣豪遭控違背職務收受賄賂，廠商鍾斌全則被控行賄。一審分別判處潘欣豪有期徒刑5年6月、鍾斌全2年，二審加重改判10年6月及2年6月。不過，最高法院認為，二審對部分行為是否屬於公務員職務範圍，以及款項與職務行為間是否具有收賄對價關係，仍有調查不足、判決理由欠備等問題，日前撤銷原判決，發回台灣高等法院花蓮分院更審。

判決指出，潘欣豪任職蘭嶼鄉公所財經課，負責工程採購簽辦、招標、決標、執行及驗收等業務。二審認定，他涉及洩漏工程預計公告日期、提供規劃資料給特定廠商，以及協助工程進度、場勘、決算與驗收等事項，依違背職務收受賄賂罪論處，並宣告沒收犯罪所得43萬6461元。

最高法院指出，潘欣豪另與名碁工程顧問有限公司簽訂工作契約，除辦理鄉公所交辦事項，也須協助公司測量、監造及製作施工照片、決算等工程文件，每月約定薪資8萬5000元。因此，他討論工程進度、聯繫驗收、修改預算書及提供工程資料等行為，究竟屬於公務員職權範圍，還是履行與公司的工作約定，仍須逐一釐清，不能僅因涉及公共工程，就直接認定是職務行為。

此外，相關工程規畫路段、工區位置及施工照片是否屬於依法應保密的資料，以及鍾斌全支付款項是否與潘欣豪的職務行為具有對價關係，也有待進一步調查。

最高法院認為，收賄罪須確認公務員是否以職務行為作為收受金錢或利益的對價，應綜合職務內容、雙方關係、款項性質及支付時間等因素判斷。由於二審判決仍有重要疑點未釐清，最高法院撤銷原判決，發回更審，全案尚未確定。

台灣高等法院花蓮分院將重新審理蘭嶼鄉公所工程採購涉貪案，最高法院認為部分職務行為及收賄對價關係仍待釐清，撤銷二審判決發回更審。聯合報系資料照
台灣高等法院花蓮分院將重新審理蘭嶼鄉公所工程採購涉貪案，最高法院認為部分職務行為及收賄對價關係仍待釐清，撤銷二審判決發回更審。聯合報系資料照

蘭嶼 最高法院 工程

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