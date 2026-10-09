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基隆監獄收容人猝死…2管理員涉輪流毆打傷害致死罪送辦 20萬及15萬交保

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

55歲陳姓男子因毒品、肇事逃逸與不能安全駕駛等3案件遭通緝，警方6日查獲，因他肇事逃逸罪被法院判1年徒刑，押解至基隆監獄服刑，但服刑不到2天猝死。檢警今相驗後將擇期解剖釐清死因，檢方晚間複訊後，認定尤姓、楊姓管理員均有毆打陳姓受刑人行為，諭知分別20萬元及15萬元交保

基隆地檢署今晚說明，8日晚間接獲警方通報，基隆監獄管理員8日上午6時10分許，發現陳姓受刑人身體不適，經通知救護人員將陳男送往衛生福利部基隆醫院救治，同日7時10分許死亡。

經基隆監獄通報警方，警方通知受刑人家屬，家屬昨晚向警方表示陳姓受刑人在監期間曾遭基隆監獄管理員毆打，並對死因提出質疑，及提出傷害致死等告訴，檢察長陳佳秀獲悉後高度重視，指示外勤檢察官陳宜愔指揮基隆市警察局第二分局偵辦。

檢察官指示警方保存監所內相關監視錄影器畫面、調閱陳姓受刑人入監紀錄及急救病歷等資料，並通知相關人等到案說明，經警方彙整資料後今天下午報請地檢署相驗。

檢方說，今天相驗後確切死因尚待複驗鑑識，檢察官已徵得家屬同意擇定日期解剖。檢察官今天訊問案發時在場的基隆監獄管理員、目擊的受刑人後，認定尤姓、楊姓監獄管理員均有毆打陳姓受刑人行為，諭知分別20萬元及15萬元交保。

基隆地檢署表示，本案事涉重大，將持續積極調查相關證據，以釐清真相。同時亦第一時間啟動犯罪被害人保護程序，通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣基隆分會，先行前往基隆醫院提供陳姓受刑人家屬法律諮詢、家庭關懷、身心照護等相關服務資訊。

基隆監獄收容人猝死2管理員輪流毆打，傷害致死罪送辦諭知20、15萬交保。記者游明煌／攝影
基隆監獄收容人猝死2管理員輪流毆打，傷害致死罪送辦諭知20、15萬交保。記者游明煌／攝影

基隆 交保 猝死

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