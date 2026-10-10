聽新聞
0:00 / 0:00

畫「虎」不成 刺青業者判賠4.2萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中卓姓男子花三萬八千元在背部刺上兩隻「飛天虎」，不滿成品與原圖差距過大，向羅姓刺青業者求償三十萬元。台中地院比對後，認定兩隻老虎各有一隻眼睛未完整呈現，右側老虎虎爪也不夠銳利，確有施作瑕疵，扣除未付尾款一萬八千元，判羅賠償四萬二千元，可上訴。

卓男主張，今年一月十六日預約刺青，原訂下午三時開始，卻因店內客人多，加上羅委託他討論住宅裝潢，直到晚上八時才動工。他認為，刺青師傅從上午忙到晚上，疲累導致技術失常，成品的老虎眼睛、虎爪及左側虎頭均與原圖不符，刺青處還奇癢無比，因此求償雷射除刺青及重新紋身費用共三十萬元。

羅姓業者則辯稱，刺青完成後，卓男曾表示「很好看」，當場沒有異議，兩個多月後才提出不滿。刺青效果也可能受個人體質、傷口癒合及保養方式影響，且業者曾提出補色、修整，遭卓男拒絕。

台中地院比對原圖與實際刺青後認為，兩隻老虎各有一隻眼睛呈現半閉狀態，與原圖雙眼炯炯有神的樣貌差異明顯；右側老虎虎爪也因彎曲度不足，未能呈現原圖的凶猛氣勢，認定這三處有承攬工作瑕疵，其餘部分則無明顯問題。

法院參考醫美機構雷射除刺青價格，以三處每次平均一萬元估算，約需六次處理，費用共六萬元，再扣除卓男未付的一萬八千元尾款，判羅應賠償四萬二千元。

刺青 台中 台中地院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

背上紋2隻「飛天虎」竟半閉眼 法官一看覺得差太多...刺青有瑕疵判賠

離婚才12天妻就生了！DNA揭生父是小王 夫怒告獲賠40萬

信貸當沖慘賠近百萬！他連卡費最低都繳不出 花2年還清曝3大教訓

「台版地面師」盜領1.4億獨居者遺產 主謀蔡尚岳二審加重改判20年徒刑

相關新聞

聲請羈押夜市殺人犯 花蓮警加強熱點巡邏

花蓮知名景點東大門夜市前晚發生男子酒後持刀攻擊事件，遊客嚇得四散奔逃，警方在案發後一小時內逮捕卅三歲李男，依殺人未遂、恐嚇危害安全罪嫌送辦，檢方昨聲請羈押，警方也全面在縣內交通場所、夜市、觀光景點等人潮聚集處加強巡邏。

關島前處長涉貪潛逃 外交部擬免職

中華民國駐關島辦事處前處長陳盈連涉以開辦費或業務費核銷私人購置物品，並在派駐洛杉磯期間訛詐房租補助費三百四十三萬元，今年六月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴，目前潛逃海外。外交部證實，陳男上月十二至二十日申請休假赴日，出境後迄今未返國，且多次聯繫未果，外交部嚴正譴責，將召開考績會免職。

調查局緝毒悍將涉收賄 羈押禁見

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，先前因海軍綠能光電弊案，遭高雄檢方搜索約談，訊後一○○萬交保，沒想到衍生洩密案外案。苗栗地檢署查出，鄭男疑洩漏職務上機密，換取金錢對價，檢方掌握明確金流事證，認鄭男涉犯貪汙重罪，且有串滅證及逃亡之虞，日前依違背職務收賄罪聲押禁見獲准。

畫「虎」不成 刺青業者判賠4.2萬元

台中卓姓男子花三萬八千元在背部刺上兩隻「飛天虎」，不滿成品與原圖差距過大，向羅姓刺青業者求償三十萬元。台中地院比對後，認定兩隻老虎各有一隻眼睛未完整呈現，右側老虎虎爪也不夠銳利，確有施作瑕疵，扣除未付尾款一萬八千元，判羅賠償四萬二千元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。