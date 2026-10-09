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高雄水產業者遇襲 橋檢依傷害等罪嫌聲押禁見2嫌

中央社／ 高雄9日電

高雄市茄萣區水產行郭姓業者7日遇襲，涉案情侶檔昨天在基隆市暖暖區遭警方拘捕，橋頭地檢署調查後認為林姓男子及陳姓女子涉犯傷害等罪嫌重大，訊後向橋頭法院聲請羈押禁見。

據警方追查，2人疑受朋友所託，7日由林姓男子駕車載送女友及其他涉案人員南下高雄，並於當天北上。

台灣橋頭地方檢察署今天晚間發布新聞稿表示，郭姓男子在住處遭5人持刀械、辣椒水等攻擊及駕車衝撞致傷案，檢察官指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊等調閱相關資料追查涉案嫌疑人，昨天拘提2名嫌疑人到案。

檢方調查，林姓男子駕駛車輛的車牌疑偽造，且2人涉嫌傷害及恐嚇郭姓男子，訊後認涉犯行使偽造特種文書、傷害及恐嚇等罪嫌重大，有羈押原因及必要，向台灣橋頭地方法院聲押禁見，至於其他涉案人等及是否涉「買兇殺人」，持續由檢察官指揮偵辦。

郭姓男子5天內2度遇襲，包括3日開車行經茄萣1處路口時遭蘇姓駕駛開車追撞，郭姓男子當時疑遭蘇姓男子持刀攻擊受傷，蘇姓男子遭警方依殺人未遂等罪嫌送辦，訊後遭檢方聲押，經橋院裁定限制住居。

另外，郭姓男子7日返家時遇襲受傷，幸送醫無大礙；郭姓男子對警方表示，遭攻擊時被恐嚇「有人花錢買你的命」，讓他懷疑2起事件是否有關。

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