遭控中日兩頭騙？ 三顧生技公司發聲明：無技術外流、將提告捍衛商譽

針對有媒體近日報導稱三顧生技公司涉嫌「山寨日本技術」、「技術盜賣中國」及「中日兩頭騙」等情事，三顧今天發表聲明嚴正駁斥，強調相關指控全屬不實，報導提及的爭議經台北地檢署偵查作成不起訴處分，司法機關已查明異體軟骨技術為三顧自行研發，絕無技術外流，公司將採取法律行動捍衛商譽與股東權益。

三顧聲明表示，日本CellSeed公司授權三顧之技術為「自體」軟骨細胞層片及食道細胞層片，並不包括報導所涉之「異體」軟骨細胞層片，異體軟骨技術係由三顧團隊自行研發，並非自CellSeed取得、仿冒或逆向工程而來，絕無報導所稱「山寨」情事。

針對與上海清柯公司的商務往來，三顧澄清，雙方僅就異體軟骨產品未來市場與技術開發進行初步商業討論，所簽保密協議僅記載投資與合作意向，未約定任何核心技術授權、移轉或交付，公司已在2022年8月11日向董事會報告，並表示後續如欲簽署技術授權或移轉協議，須先經董事會決議。

三顧質疑告發人、前董事長楊智惠，在相關洽談期間仍任董事長，明知過程均向董事會報告，卻扭曲為「國安危機」與「炒作股票」，相關指控已被檢察官認定「即屬無據」及「顯屬臆測」。

三顧強調，楊智惠等人涉非法登入、下載、重製、持有及洩漏三顧與樂迦集團的大量重大營業秘密、雲端資料與電子郵件，北檢已在2025年2月19日提起公訴，目前正由智慧財產及商業法院審理中，楊智惠等人才是侵害營業秘密的刑事被告。