聽新聞
0:00 / 0:00
遭控中日兩頭騙？ 三顧生技公司發聲明：無技術外流、將提告捍衛商譽
針對有媒體近日報導稱三顧生技公司涉嫌「山寨日本技術」、「技術盜賣中國」及「中日兩頭騙」等情事，三顧今天發表聲明嚴正駁斥，強調相關指控全屬不實，報導提及的爭議經台北地檢署偵查作成不起訴處分，司法機關已查明異體軟骨技術為三顧自行研發，絕無技術外流，公司將採取法律行動捍衛商譽與股東權益。
三顧聲明表示，日本CellSeed公司授權三顧之技術為「自體」軟骨細胞層片及食道細胞層片，並不包括報導所涉之「異體」軟骨細胞層片，異體軟骨技術係由三顧團隊自行研發，並非自CellSeed取得、仿冒或逆向工程而來，絕無報導所稱「山寨」情事。
針對與上海清柯公司的商務往來，三顧澄清，雙方僅就異體軟骨產品未來市場與技術開發進行初步商業討論，所簽保密協議僅記載投資與合作意向，未約定任何核心技術授權、移轉或交付，公司已在2022年8月11日向董事會報告，並表示後續如欲簽署技術授權或移轉協議，須先經董事會決議。
三顧質疑告發人、前董事長楊智惠，在相關洽談期間仍任董事長，明知過程均向董事會報告，卻扭曲為「國安危機」與「炒作股票」，相關指控已被檢察官認定「即屬無據」及「顯屬臆測」。
三顧強調，楊智惠等人涉非法登入、下載、重製、持有及洩漏三顧與樂迦集團的大量重大營業秘密、雲端資料與電子郵件，北檢已在2025年2月19日提起公訴，目前正由智慧財產及商業法院審理中，楊智惠等人才是侵害營業秘密的刑事被告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。