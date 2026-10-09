男開3家公司拿173張假發票抵稅 逃漏稅逾1696萬元慘了

桃園市龜山區開設金屬和資收公司的韓姓男子，涉嫌於2018年至2019年間取得173張不實發票充當進項憑證，銷售額達3億3929萬848元，逃漏稅高達1696萬4520元，桃園地檢署偵查後依違反稅捐稽徵法起訴。

起訴指出，65歲韓男為桃園市龜山區「群浤金屬公司」、「萬錩金屬公司」及「祥浤資源回收企業社 」的實際負責人兼商業負責人。自2018年4月起至2019年12月間，明知三間公司企業並無向創室計金屬、森柏環保實業、佶城及昌騰營造等營業人實際進貨，竟基於逃漏稅捐之犯意，取得上述營業人開立的不實統一發票共173張，總銷售額達3億3929萬848元。

韓男隨後將該批不實進貨發票充當進項憑證，於申報2018年4月至2019年12月的營業稅時，向稅捐稽徵機關申報扣抵銷項稅額，共計成功扣抵銷項稅額1696萬4520元，嚴重危害稅捐稽徵機關查核稅額的正確性。

案經財政部北區國稅局清查發現，群浤公司、萬錩公司及祥浤企業社在該期間的進項金額顯有異常，函報台灣桃園地方檢察署，並會同法務部調查局桃園市調查處深入報告偵辦，循線查明相關犯罪事實。

檢方偵結，認定韓男違反稅捐稽徵法第41條、第47條第1項第1款之公司負責人以不當方法逃漏稅捐罪嫌。檢方考量其多次逃漏稅行為時間與地點密接、手法相同，屬接續犯，僅論以一罪，依法將韓男提起公訴。