台灣與史瓦帝尼簽刑事司法互助合作協定

法務部表示，總統賴清德今天在總統府與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）共同見證2國簽「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府刑事司法互助合作協定」。

法務部說，雙方建交後邦誼篤睦，長期在各領域密切合作。司法互助協定經雙方多次積極磋商，終於在行政院、法務部、外交部、駐史瓦帝尼王國大使館及史國政府共同努力下完成協商簽署。

法務部表示，依司法互助協定內容，未來2國在刑事司法案件中，得相互取得證言或供述、提供文書、紀錄及物品等證據、確定關係人所在或身分、文書送達、執行搜索及扣押、勘驗物品、協助凍結與沒收資產或執行罰金，及交換犯罪紀錄等司法互助請求。

此外，為提升偵查及審判效率，2國得藉視訊遠距訊問，大幅縮減跨境取證耗費時間、勞力與費用，符合數位時代科技辦案需求，對打擊跨國電信詐欺、洗錢及組織犯罪等重大刑事案有莫大助益。

法務部說，司法互助協定是繼今年5月8日與南美洲邦交國巴拉圭共和國簽司法互助條約後，5個月內再與邦交國簽署的第18個司法互助協定，彰顯2國堅定友誼，更是與非洲地區國家建立刑事司法互助奠定重要基石，具體展現2國齊力打擊犯罪無國界決心與承諾。