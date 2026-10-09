快訊

男入監不到2天突身亡！2管理員涉輪流毆打 依傷害致死送辦

疑接連現身花蓮台南…男假冒路員吹哨後「閃身步」逃走 台鐵回應

日本人來台「聖地巡禮」竟是銀行總部 郵遞區號藏神巧合

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣與史瓦帝尼簽刑事司法互助合作協定

中央社／ 台北9日電

法務部表示，總統賴清德今天在總統府與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）共同見證2國簽「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府刑事司法互助合作協定」。

法務部說，雙方建交後邦誼篤睦，長期在各領域密切合作。司法互助協定經雙方多次積極磋商，終於在行政院、法務部、外交部、駐史瓦帝尼王國大使館及史國政府共同努力下完成協商簽署。

法務部表示，依司法互助協定內容，未來2國在刑事司法案件中，得相互取得證言或供述、提供文書、紀錄及物品等證據、確定關係人所在或身分、文書送達、執行搜索及扣押、勘驗物品、協助凍結與沒收資產或執行罰金，及交換犯罪紀錄等司法互助請求。

此外，為提升偵查及審判效率，2國得藉視訊遠距訊問，大幅縮減跨境取證耗費時間、勞力與費用，符合數位時代科技辦案需求，對打擊跨國電信詐欺、洗錢及組織犯罪等重大刑事案有莫大助益。

法務部說，司法互助協定是繼今年5月8日與南美洲邦交國巴拉圭共和國簽司法互助條約後，5個月內再與邦交國簽署的第18個司法互助協定，彰顯2國堅定友誼，更是與非洲地區國家建立刑事司法互助奠定重要基石，具體展現2國齊力打擊犯罪無國界決心與承諾。

史瓦帝尼 司法 法務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

史瓦帝尼國王訪台出席國慶慶典 外交部：展現互惠共榮決心

史瓦帝尼國王20度訪台 重申持續為台發聲、支持有意義參與國際

締盟第50個城市　高雄與日本北九州簽訂友好協定

賴總統：積極強化自我防衛力量 期待與美深化國防合作

相關新聞

男開3家公司拿173張假發票抵稅 逃漏稅逾1696萬元慘了

桃園市龜山區開設金屬和資收公司的韓姓男子，涉嫌於2018年至2019年間取得173張不實發票充當進項憑證，銷售額達3億3929萬848元，逃漏稅高達1696萬4520元，桃園地檢署偵查後依違反稅捐稽徵法起訴。

移民廣告須先審查 憲法法庭判違憲

入出國及移民法規定移民業務公司刊登廣告前，必須經過審閱確認，否則可處三萬至十五萬元罰鍰。憲法法庭認為法條「事前審查」廣告內容，限制移民業務機構的言論自由，昨作出本年度憲判字第七號判決，宣告條文違憲並立即失效。移民署表示尊重，並將研擬修法。

冤家路窄！13年前殺友凶手就在眼前 他監獄看診原子筆怒刺左頸

台南監獄江姓受刑人今年1月9日在監獄內衛生科就診時，發現13年前殺害友人結拜兄弟的郭姓受刑人也在場，憤而持原子筆朝郭頸部攻擊致傷，江坦認為了出氣而動手，法官認江犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

殺3人才死刑？土城雙屍案凶嫌逃死 生命權平等協會批：把人命當KPI

新北地方法院國民法庭審理土城雙屍案，日前將殘殺妻子與小姨子的謝文雄判處無期徒刑，判決理由稱「須殺害3人以上才符合情節重大」，引發輿論譁然。社團法人生命權平等協會今天發表嚴正聲明，強烈譴責司法已流於「技術性廢死」，痛批將人命數量當成死刑KPI是剝奪生命尊嚴。

高雄夫妻吵架 妻撒鹽丟東西 夫怒開瓦斯嚇人下場曝

高雄林姓男子與妻子發生口角，他見妻子在客廳亂丟東西，還撒鹽巴、味精，林男竟開瓦斯，任由瓦斯瀰漫屋內，嚇得妻子抱著2名女兒逃命報警。事後雖沒釀災，但高雄地方法院仍依漏逸氣體罪判林男3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

背上紋2隻「飛天虎」竟半閉眼 法官一看覺得差太多...刺青有瑕疵判賠

台中卓姓男子花3萬8000元在背上刺2隻「飛天虎」，事後認為圖案不如預期對羅姓業者求償30萬元；台中地院發現，卓背上2隻老虎眼睛一睜一閉，與原圖示雙眼「炯炯有神」差別很大，其中虎爪也無原圖凶猛氣勢，認定屬承攬工作瑕疵，依雷射費用計算，判羅應給付他4萬2000元，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。