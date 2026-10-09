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冤家路窄！13年前殺友凶手就在眼前 他監獄看診原子筆怒刺左頸

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南監獄江姓受刑人今年1月9日在監獄內衛生科就診時，發現13年前殺害友人結拜兄弟的郭姓受刑人也在場，憤而持原子筆朝郭頸部攻擊致傷，江坦認為了出氣而動手，法官認江犯傷害罪處拘役50日，可上訴。

據調查，郭於2013年12年底因贓車買賣糾紛，與林、吳等人談判過程中，持改造手槍朝林射擊，最後彈頭停留在左心室，導致其左肺及主動脈穿孔而當場倒地，送醫後仍不治。一、二審均認郭犯殺人等罪應執行16年，併科罰金15萬元，上訴最高法院於2016年10月間駁回後確定。

郭說，他與江為台南監獄同舍房、同工廠舍友，之前並無仇恨或財務糾紛。衛生科人員則說，案發當天前面的攻擊事件他不清楚，他是接獲戒護同仁通知有人受傷，請他幫忙包紮，當時看到郭左邊脖子有擦傷，所以他先用生理食鹽水清洗傷口，發現是輕微擦傷，他就使用敷料覆蓋傷口完成包紮。

江表示，因為郭有一件殺人罪 ，林姓被害人是他小時候玩伴吳姓男子的朋友，因為吳已經過世，他是替吳幫林報仇。

台南地院審酌，郭前雖因殺人等案件，經法院判處罪刑確定，但其不法行為業經法律予以追訴、處罰，並入監執行，對於其犯罪行為已付出應負代價，江縱有不滿，也應理性對待，但江竟攻擊郭，造成郭受傷，很不應該。

惟考量江於犯罪後坦承犯行，犯後態度尚可，且迄今尚未與郭達成和解或賠償其損害，及郭所受傷勢不重等一切情狀，認江犯傷害罪處拘役50日，可易科罰金。

台南地院指出，台南地院審酌，郭男前雖因殺人等案件，經法院判處罪刑確定，並入監執行，對於其犯罪行為已付出應負代價，江縱有不滿，也應理性對待，認江犯傷害罪處拘役50日。圖／取自台南監獄臉書
台南地院指出，台南地院審酌，郭男前雖因殺人等案件，經法院判處罪刑確定，並入監執行，對於其犯罪行為已付出應負代價，江縱有不滿，也應理性對待，認江犯傷害罪處拘役50日。圖／取自台南監獄臉書

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