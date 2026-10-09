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殺3人才死刑？土城雙屍案凶嫌逃死 生命權平等協會批：把人命當KPI
新北地方法院國民法庭審理土城雙屍案，日前將殘殺妻子與小姨子的謝文雄判處無期徒刑，判決理由稱「須殺害3人以上才符合情節重大」，引發輿論譁然。社團法人生命權平等協會今天發表嚴正聲明，強烈譴責司法已流於「技術性廢死」，痛批將人命數量當成死刑KPI是剝奪生命尊嚴。
生命權平等協會理事長林志豪表示，人命絕非數學題，司法更不容物化生命，憲法法庭113年憲判字第8號判決及國際兩公約固然規定僅「情節最嚴重」之罪可判處死刑，但此概念應綜合評量預謀犯罪、手段殘虐與被害人屬性，絕非僅憑「殺人數量」當作唯一標準，合議庭將「殺害多人」窄化為必須奪走3條人命，完全抹殺了生命的平等與尊嚴。
林志豪說，此案暴露部分法官濫用自由心證，當前整體司法體系在釋憲後流於程序限縮，讓司法天平嚴重向加害者傾斜，流於「技術性免死」，徹底摧毀人民對正義與法治底線的信任。
林志豪說，協會會全力支持新北地檢署依法提起上訴，並呼籲上級法院應撥亂反正，對「情節最重大之罪」給予符合經驗法則與社會通念的嚴謹定義，同時呼籲國會應儘速修法並提出新釋憲案，以糾正全民譁然的113年憲判字第8號判決。
另外，針對國民法官制度運作，協會提出延伸見解稱，既然國民法官屬於公開審理，合議庭法官就應公開評議結果，才能符合國民法律感情與國民法官的立法精神，質疑113年憲判字第8號創造出「一致決」這種荒謬的憲法判決，一位職業法官即可否決其他合議庭成員的判決方向，完全背離民主法治的司法制度。
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