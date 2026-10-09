高雄夫妻吵架 妻撒鹽丟東西 夫怒開瓦斯嚇人下場曝

高雄林姓男子與妻子發生口角，他見妻子在客廳亂丟東西，還撒鹽巴、味精，林男竟開瓦斯，任由瓦斯瀰漫屋內，嚇得妻子抱著2名女兒逃命報警。事後雖沒釀災，但高雄地方法院仍依漏逸氣體罪判林男3月徒刑，得易科罰金，緩刑3年。

判決指出，林男與妻子後來離婚。去年8月19日晚間，夫妻在高雄市三民區住處發生口角，妻子賴女情緒激動，在客廳不斷丟東西，並將鹽巴、味精等粉末撒滿地，林男見狀對妻子嗆聲，竟去廚房打開瓦斯。林妻見狀趕緊帶2個小孩跑出門下樓報警。警、消獲報趕抵現場，屋內瀰漫瓦斯氣味，林男已經關閉瓦斯未釀成災害，但警方仍將林男移送法辦。

林男在法官審理全案時坦承犯行，稱當時只是想嚇阻妻子，要她不要再激動，後來見妻子情緒冷靜後，便將瓦斯桶關閉。

法官認為，林男明知瓦斯外洩可能造成火災、爆炸等公共危險，仍任意開啟瓦斯桶，使瓦斯逸散，已構成漏逸氣體罪，考量他犯後坦承犯行，且在妻女離開後主動關閉瓦斯，未造成災害，認有他是一時失慮悔意，對社會規範認知無重大偏離，判處3月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑3年，期間須接受3場法治教育。全案仍可上訴。

高雄夫妻吵架，丈夫開瓦斯遭判刑。示意圖／聯合報系資料照

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線