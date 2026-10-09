背上紋2隻「飛天虎」竟半閉眼 法官一看覺得差太多...刺青有瑕疵判賠

台中卓姓男子花3萬8000元在背上刺2隻「飛天虎」，事後認為圖案不如預期對羅姓業者求償30萬元；台中地院發現，卓背上2隻老虎眼睛一睜一閉，與原圖示雙眼「炯炯有神」差別很大，其中虎爪也無原圖凶猛氣勢，認定屬承攬工作瑕疵，依雷射費用計算，判羅應給付他4萬2000元，可上訴。

卓男主張，今年1月16日向羅姓業者預約要花費3萬8000元在背上紋2隻「飛天虎」，原本下午3點到店內由師傅開始刺青，但因當天客戶太多，且羅又委託他去住宅討論裝潢，導致最終晚上8點才開始紋身。

卓控訴，當時刺青師傅從早上9點忙到晚上8點，眼睛模糊、疲累不堪，最終刺青的圖案包括老虎眼睛、兩側側虎爪，及左側虎頭都不符合原圖示，且完成後刺青處奇癢無比，現場環境不佳，對羅求償雷射除刺青、重新紋身費30萬元。

羅抗辯稱，刺青承攬契約今年1月16日完成，卓刺完成後當表示「很好看」，也未提出任何異議及不滿，2個多月後才說刺青刺壞，且刺青是客製化服務，完成結果可能因個人體質、傷口癒合，保養方式而有差異，認為卓遲延提出異議，難認是他們施作不當所致。

羅也說，卓是他們多次刺青客戶，對師傅有信賴基礎，且至今連尾款1萬8000都沒付，自己也曾表示願提供補色、修整被卓拒絕，是基於善意處理紛爭，並非承認有瑕疵。

台中地院查，卓提出的「飛天虎」圖案，與背上刺青圖案，法官以肉眼比對，確實左、右兩隻飛天虎眼睛部分，一望即知沒紋完整，該兩隻老虎隻眼睛一睜一閉（並非全閉，僅半閉），與卓提出圖案中，兩隻老虎眼睛都「炯炯有神」差別甚大，應視為承攬刺青工作瑕疵。

中院也發現，卓提供的圖示中，虎爪彎鉤尖銳盡顯氣勢，但刺青後的虎爪，略顯彎曲度不足，無法顯示原圖案凶猛之勢，因此認定本件承攬契約瑕疵，是2隻老虎各單個眼睛、右側老虎虎爪，其餘則無瑕疵。

中院認為，卓身上老虎刺青瑕疵可重新補色、修改，法官遍查個大醫美醫院價格，發現小刺青移除或淡色，費用介於3000元至1萬5000，以每次3處雷射均價10000元計算，約需6次雷射才能移除瑕疵部位刺青，雷射費用共6萬元，扣除卓尚未付1萬8000元尾款，判羅應給付他4萬2000元。