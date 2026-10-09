成立人頭公司A彰基7千多萬元 前院長郭守仁被起訴求刑7年

彰化基督教醫院前院長郭守仁與賴姓等醫院主管，設立人頭公司標得彰基的工程或採購案，再轉由其他廠商實際施作，藉此抽取不法利益達7千多萬元，彰化地檢署偵結起訴郭守仁等9人，對郭守仁求處有期徒刑7年。

彰檢今表示，接獲檢舉指彰基醫院前院長郭守仁利用其職務的實質影響力，與賴姓等8人共謀設立人頭公司標得彰基的工程或採購案，再轉由其他廠商實際施作，藉此抽取不法利益等情事，彰檢指派主任檢察官李秀玲、林俊杰和檢察官廖偉志、朱健福、鄭文正，以團隊辦案指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、南投縣調查站、內政部警政署刑事警察局第六大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊，另會同財政部中區國稅局偵辦。

彰檢起訴書指出，郭守仁自民國97年1月1日至106年12月31日擔任彰基總院長，綜理彰基醫院的經營，並掌握該院工程、設備、醫衛材、庶務及外包採購的最終決策權。卸任總院長後，自107年1月1日起至108年間擔任彰基協同總院長，對彰基醫院事務仍具實質影響力。

彰基107年1月1日起由陳穆寬接任總院長，同年5月底通過「S120採購議價決策委員會組織條例」，藥品、工程、設備、醫衛材的採購議價標件，改由採購議價決策委員會審議及決議，總院長不再經手工程採購事宜。陳穆寬採納郭守仁的建議，任命郭擔任決策委員會執行秘書，賴姓副院長、王姓工務部主管、及魏姓醫界人士擔任委員，並詹姓人士出任召集人。

郭守仁利用擔任彰基醫院總院長、協同總院長及決策委員會執行秘書，對彰基院工程與設備採購具有最終決定權或實質影響力，自105年至108年與賴姓副院長等7人設立生醫、電機、儀器等4家人頭公司，分別擔任公司董事長、董事、監察人或股東等職務，裡應外合，標得彰基10件生醫和照護系統的工程、22件電機工程，郭守仁等人所利用過水承攬的人頭公司，從中截留7332萬1436元不法暴利，損害彰基財產利益並致彰基喪失與其它廠商比價詢價及商議合理價格的機會。

郭守仁等9人涉犯背信罪嫌，犯罪所得高達7千餘萬元，郭自願繳回犯罪所得7百餘萬元由彰檢查扣，彰檢專案小組另向法院聲請獲准而查扣郭守仁所有的不動產11筆及台積電股票10張，以避免他坐享犯罪所得。

彰化基督教醫院院長郭守仁涉背信罪，被彰化地檢署具體求刑7年。聯合報系資料照