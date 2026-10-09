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獨／調查局「緝毒英雄」涉洩密收賄！苗檢認有金錢對價…聲押禁見獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒，先前才因海軍綠能光電弊案，遭高雄檢方搜索約談，諭令100萬交保，沒想到衍生洩密案外案。苗栗地檢署發現，鄭嘉駒疑洩漏職務上機密，換取金錢對價，本月5日指揮高雄市處再度約談鄭嘉駒到案，檢察官訊後認犯罪嫌疑重大，依違背職務收賄罪向法院聲押禁見獲准。

調查局指出，鄭嘉駒案是該局自檢自清發掘，鄭男被羈押後，局長陳白力火速開鍘，下令立即其停職，並指示全力案配合檢方偵辦，待偵查告一段落，考績會將從嚴議處，決不寬貸。

調查班35期的鄭嘉駒年輕時是軍校學生，外型帥氣酷似港星周潤發，還是海軍官校招生看板人物。鄭嘉駒與海軍前少將副參謀長施武樵是軍校同學，近年鄭嘉駒有意轉業界發展，常與施武樵接受廠商招待喝花酒，且兩人上酒店次數頻繁，高雄地檢署認有不正利益，上月搜索約談鄭家駒，訊後100萬交保。

據了解，雄檢當時命鄭家駒交保後，鄭嘉駒還曾向同仁保證說「我沒事」，詎料檢方發現有涉案新事證，隔兩天再度拘提鄭嘉駒到案，偵訊後請回。

據指出，檢調過濾鄭嘉駒扣案手機等證物，意外查出鄭男在苗栗站任職期間，疑將業務上知悉偵查機密，通風報信給偵辦對象，並從中收取金錢對價，由於鄭男住居所與行為地在苗栗，高雄市處另案報請苗栗地檢署指揮偵辦。苗檢掌握可疑金流後，認有貪汙對價金流，本周一發動偵查，向法院聲押鄭嘉駒獲准。

鄭家駒早年在台北市調查處緝毒組服務，破獲不少大型毒品走私案，被譽為「緝毒悍將」，多年前升任宜蘭縣站秘書時，爆發婚外情事件，讓他官途受阻，不僅秘書職務被拔，還調苗栗縣站擔任緝毒專員，鄭嘉駒認為自己升遷無望，透過昔日同學施武樵牽線，結識綠能光電業者，兩人常接受業者招待，前往酒店玩樂，甚至對同對同個酒店妹「暈船」。

施武樵以配合政府綠能政策為名，透過掮客歐陽培德牽線，與光電業者林文正合作，護航業者取得左支部營區屋頂建置太陽能板，標金5000萬元，收賄超過100萬元。

高雄檢方今年7月搜索約談施武樵、林文正、歐陽培德到案，訊後認3人涉犯違背職務行收賄罪、洗錢罪，聲押禁見獲准，沒想案情延燒，鄭嘉駒也因收賄遭苗檢羈押禁見。

調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒涉洩密收賄，遭苗地地檢署聲押禁見獲准。圖／讀者提供
調查局苗栗縣站調查專員鄭嘉駒涉洩密收賄，遭苗地地檢署聲押禁見獲准。圖／讀者提供

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