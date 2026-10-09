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台南女嬰劇烈受虐腦出血！母一審判過失、二審改判故意重傷2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage
圖為嬰兒示意圖。圖/ingimage

台南3年前一名3個月大女嬰在住處出現鼻孔溢奶及全身癱軟，呂母將她送醫急救，醫師發現其右側腦硬膜下出血及眼底出血疑受虐，一審認呂母過失傷害致人重傷罪判10月，檢方上訴，二審依鑑定該傷勢須由高度危險劇烈外力造成，改以成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑2年。

檢方上訴，女嬰所受右側急性硬腦膜下出血、廣泛性缺血缺氧性腦病變及雙眼多層且廣泛性眼底出血等傷勢，經成大醫院歷次鑑定及函覆認為符合受虐性腦傷典型表現，非一般日常照護、單純意外或一時不慎所得造成。

檢方指出，呂女為案發時主要照顧者，且傷害發生時間及女嬰實際照顧時序相互重合，足認呂女為行為人。原審認呂女僅成立過失傷害致重傷罪，與卷內醫療證據不符。況且過失傷害罪須告訴乃論，本案並無合法告訴，原判決認事用法均有違誤，請求撤銷改判。

台南高分院合議庭指出，女嬰所受傷勢依醫療鑑定，須由高度危險劇烈外力造成，非一般照顧疏失或單純不慎所得形成。呂女對年僅3月餘嬰兒施加外力，主觀上具有傷害故意，且客觀上得預見可能發生重傷結果，應論以傷害致重傷的加重結果犯。

合議庭表示，原審未能綜合傷勢機轉、醫療時序及實際照顧管領情形，逕認呂女僅是過失，認事用法均有未洽。又過失傷害致重傷罪，依法須告訴乃論，本案既無合法告訴存在，原審仍變更起訴法條而為有罪判決，也有未合。

合議庭審酌，呂女身為女嬰母親，對毫無自我保護能力嬰兒本負有較一般人更高保護、照顧義務，竟施以高度危險外力，致女嬰受有永久性腦部損傷、左側偏癱、全面性發展遲緩及中度身心障礙，生活起居長期需仰賴他人協助，對其身體機能、人格發展、未來生活及家庭照顧資源均造成重大且難以回復影響，犯罪所生損害甚鉅。

合議庭表示，本案尚難認呂女主觀上已預見並容任重傷結果發生，也無證據足認其具有使女嬰受重傷直接故意，且本案卷證尚不足證明呂女基於報復、凌虐或其他特別惡劣動機而為本件犯行，與長期、持續反覆虐待幼童，致其重傷或死亡重大兒虐案件，在主觀惡性及責任非難程度上仍有差異。

合議庭指出，呂女於發現女嬰異狀後即施行急救並送醫，案發後迄今持續照顧女嬰，陪同接受醫療、復健及就學，並負擔其生活照顧責任；及呂女迄今否認犯行的犯後態度等一切情狀，法官認呂母成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受親職教育及兒童保護法治教育共12小時。

台南高分院撤銷改判，認呂母成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑2年，緩刑3年，並應接受親職教育及兒童保護法治教育共12小時。聯合報系資料照
台南高分院撤銷改判，認呂母成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪判刑2年，緩刑3年，並應接受親職教育及兒童保護法治教育共12小時。聯合報系資料照

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